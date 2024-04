Roba una bicicleta de 5.000 euros a l'exparella i la registra com seva a duanes

Andorra la VellaEls fets van tenir lloc en un edifici d'Escaldes. Una parella havia estat sis mesos junta, però al final les coses no van acabar massa bé. Dos mesos després del trencament, l'home va decidir que volia recuperar la bicicleta, de dona, que havia regalat a l'exparella. Es tractava d'una BH Ultra Light de dona que costa al voltant d'uns cinc mil euros. És una bicicleta que permet l'alta competició.

L'home sabia que la guardava al garatge i coneixia el codi de la porta. Així que va entrar amb el seu cotxe, un Toyota de matrícula andorrana, al garatge utilitzant el codi. Va carregar en el maleter la BH Ultra Light i va marxar. Posteriorment, es va dirigir al departament de duanes per registrar la importació de la bicicleta, que havia estat comprada a Espanya, perquè constés com a seva.

La dona va denunciar el furt de la bicicleta i el seu ex com a sospitós. Quan l'home va ser citat per declarar va entregar la bicicleta a la Batllia i va ser entregada a la dona. La 'venjança' li va sortir cara a l'home. Va ser condemnat per un delicte major de furt comés amb unes claus de possessió il·legítima. Sis mesos de presó condicional durant dos anys que no complirà si no comet cap altre delicte en aquest temps.