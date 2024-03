La ruta entre el Pas de la Casa i Foix, una residència de cotxes abandonats pel contraban

Andorrala VellaLa ruta entre el Pas de la Casa i Foix té un insòlit espectacle afegit. Desnes de cotxes vells estan aparcats en al costat dret de la via en direcció nord. Es tracta dels vehicles que els contrabandistes han abandonat a la carretera en ser aturats per la policia, en ser perseguits per la policia o, simplement, perquè el cotxe ja no volia continuar participant de l'activitat delictiva. Alguns vehicles porten mesos i altres anys perquè ningú els recull. A alguns els hi faltà el para-xocs, perquè a vegades és on s'amaga el tabac i, si cal deixar el vehicle, es rescata la mercaderia. O altres parts com els retrovisors, els parabrises o peces del motor ja que algun veí s'ha emportat alguna cosa per recanvi. Gairebé tots tenen el número 31 a la matrícula corresponent a Alta Garona i Tolosa.

Els cotxes són de traficants que porten tabac al mercat negre de Tolosa o més enllà i s'han convertit en un problema per a l'Arieja ja que ningú se'n vol fer càrrec de la seva retirada. Fins i tot són un problema les que s'han confiscat en haver estat arrestats els seus ocupants per contraban. El vehicle va a la duana francoandorrana i així es queda. N'hi ha una trentena que no serveixen ni per subhastar perquè tots estan en molt mal estat.

Quan els contrabandistes van a la presó el seu vehicle es comissa. Quan el contrabandista no paga la multa a la qual ha estat condemnat, el vehicle es comissa. Com les bandes ho saben, els cotxes que s'utilitzen són ferralla que ningú vol i sense papers. El vehicle no val res i no importa si el confisquen o no. El problema acaba sent per a diferents municipis de l'Arieja que no saben que fer per treure la ferralla del seu paisatge.