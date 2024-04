Una sanció penitenciària es fa efectiva tres anys després, quan el pres ja està en llibertat

Andorra la VellaLa lentitud de la justícia és una afirmació recurrent que a vegades té exemples paradigmàtics. Un agent penitenciari estava controlant el pati del centre de la Comella el març del 2021. Va veure com un intern no portava la mascareta ni respectava la distància de seguretat amb els altres presos. Quan el va instar a que es posés la mascareta, l'intern es va negar. Era el cinquè cop que tenia lloc aquesta situació. Quan sortia al pati es negava constantment a posar-se el tapaboques. Se li va aplicar una sanció de privació de fer trucades telefòniques durant set dies naturals, o bé tres dies efectius destinats a aquestes comunicacions, com a responsable d’una falta molt greu per la desobediència a les ordres rebudes.

La sanció va perdre el sentit perquè com va ser recorreguda primer a Govern i després a la Justícia ha acabat sent ferma quan el pres ja està en llibertat. El recorregut ha arribat fins al Tribunal Superior que era qui havia de determinar si la sanció és adequada i ja es considera ferma. La resolució final ha arribat tres anys després. I es dicta per si algun dia el mateix afectat torna a la presó on haurà d'estar-se una setmana sense trucar.