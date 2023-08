Sisè detingut de l'operació antidroga més important dels últims anys

Andorra la VellaTenia una ordre de recerca judicial des del maig on s’ordenava la seva detenció. La informació sobre la seva vinculació a un grup de tràfic de drogues provenia de l’operació Big Bang del passat març quan la policia va detenir quatre residents. Al juny va arribar un cinquè arrest. I la setmana passada el sisè al qual feia tres mesos que se’l buscava. Es tracta d’un resident de 30 anys que el passat dijous va ser controlat i detingut a les tres de la tarda al Pas. I precisament al Pas era on estava ubicada aquesta banda a la qual se li van comissar 342 grams de cocaïna, 26 d’amfetamina, 342 d’haixix, 70 de marihuana i alguna petita quantitat d’èxtasi. A més, es van trobar més de 17.600 euros en efectiu, una màquina per comptar bitllets, cinc bàscules de precisió i estris destinats al tràfic d’estupefaents.

L’operació Big Bang va ser una de les més importants que s’han fet mai a la història d’Andorra, especialment per la quantitat de cocaïna comissada. El grup tenia diferents punts de venda al Pas de la Casa. Els quatre primers arrestats eren tres homes de 33, 38 i 50 anys, i una dona de 46, tots quatre residents al país. El detingut al juny era un home de 43 i el sisè, d’aquesta setmana, en té 30. L’operació es va desenvolupar després que el grup de delictes contra la salut pública tirés el fil de dues vendes de petites quantitats de cocaïna.