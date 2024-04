Sumar-Comuns proposa una línia de tren Andorra-Barcelona per millorar la mobilitat als Pirineus

Andorra la VellaSumar-Comuns han inclòs en el programa electoral per a les eleccions catalanes la creació d'una línia de tren que uniria Andorra-La Seu-Alp i que posteriorment enllaçaria amb la línia que va fins a Barcelona. La proposta busca millorar la mobilitat en el Pirineu i aconseguir que hi hagi menys cotxes a les carreteres per a una mobilitat sostenible. La coalició d'esquerres aposta per crear una xarxa de trens-tram arreu de Catalunya. La proposta que ha desgranat la candidata del partit el 12-M, Jéssica Albiach, passa per la construcció de sis línies.

Albiach ha explicat que serien la de la Costa Brava, la del camp de Tarragona, la del Pirineu, la de les Terres de l’Ebre, el del Bages i el que cobriria la ruta Girona-Banyoles-Olot. Precisament des de la capital de la Garrotxa ha fet l’anunci Albiach, just a tocar de l’hospital, davant d’on està previst que passi la variant que està projectada per voltejar Olot i evitar així el trànsit que passa per l’Avinguda Sant Jordi, que ha estat motiu de queixes reiterades per part dels veïns del barri. Albiach ha assegurat que la proposta de la variant és el mateix que “tornar enrere i repetir errors” i assenyala que amb la vertebració dels sis tren-trams es “beneficiaria la població, alhora que es deixarien d’emetre emissions”.