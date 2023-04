Un tot terreny envesteix un ciclista resident a l'N-260 al Pont de Bar

Andorra la VellaUn ciclista de 22 anys ha resultat ferit aquest cap de setmana de Pasqua a la carretera N-260 al terme municipal del Pont de Bar. Segons ha informat la Direcció General d'Emergències, i recull Ràdio Seu, els fets es van produir diumenge a les 11 del matí.

Per causes que s'investiguen, el jove va ser envestit per un tot terreny a l'Eix Pirinenc, al pas per aquest municipi de l'Alt Urgell. El ferit és resident a Andorra i va ser evacuat en ambulància al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, on va ser atès de diverses contusions. A més del vehicle del SEM, al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius dels Bombers de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra.