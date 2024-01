TheGrefg es pronuncia per la polèmica de desnonar una dona de 80 anys: "Ja he llegit prou"

Andorra la VellaTheGrefg, el conegut youtuber resident a Andorra, s'ha pronunciat per primera vegada des que va saltar a la llum el polèmic cas de desnonament d'una dona de 80 anys que resideix en un dels seus edificis.

Amb la polèmica creixent entorn al desnonament de l'única inquilina restant a un edifici històric al carrer de l'Obac, TheGrefg ha emès les seves primeres paraules. "Bé, ja he llegit suficient", va dir el youtuber davant la situació que ha generat gran rebombori a Andorra.

Bueno ya he leído suficiente... 👩🏻‍🦳👊🏻 — Grefg =) (@TheGrefg) 15 de enero de 2024

L'advocat de la dona, Pere Cristòfol, ha destacat els problemes que han sorgit des que TheGrefg va adquirir la propietat a l'agost del 2020. Les obres realitzades de manera no "massa legítima" han generat condicions insuportables, amb la dona hivernant a la seva pròpia llar.

TheGrefg, que fins ara no havia comentat públicament sobre el cas, es troba ara en el centre d'una controvèrsia que atrau l'atenció no només per la seva presència a les xarxes socials, sinó també com a propietari d'edificis amb qüestions jurídiques pendents. La comunitat segueix amb interès els desenvolupaments d'aquesta situació polèmica.