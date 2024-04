Traslladat a l'hospital en caure amb la moto a tocar del coma etílic

Andorra la VellaUn motorista va patir un accident important amb la seva Scooter quan intentava entrar a l'aparcament del seu edifici. L'home anava tan begut que no podia controlar la moto i va acabar caient. Les ferides que es va provocar van derivar en què fos portat en ambulància a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Era tan evident que l'home anava sota els efectes de l'alcohol que se li va fer la prova d'alcoholèmia un cop estava ingressat. La sorpresa va arribar amb el nivell. El seu positiu va ser de 3,21 grams d'alcohol per litre de sang el que significa que va quedar-se a tocar del coma etílic. Quadruplicava la taxa màxima penal d'alcoholèmia que són 0,8.

No era el primer cop que l'home acabava detingut per conduir sota els efectes de l'alcohol. La vegada anterior ja havia estat arrestat per donar 2,12 en alcoholèmia el que gairebé triplicava el límit màxim. L'home ha estat condemnat a una pena condicional sempre que segueixi un tractament a la Unitat de Conductes Addictives (UCA). Al mateix temps, se li ha retirat dos anys el carnet i 300 euros de multa.