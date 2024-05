Traslladen a l'hospital dos motoristes ferits a l'avinguda Salou

Andorra la VellaDos motoristes que circulaven per l'avinguda Salou sobre un escúter han resultat ferits en un accident en el carril de baixada. Els testimonis expliquen que no hi ha més vehicles implicats en l'incident, i la policia ha rebut l'avís cap a les 13:01 hores.

Els accidentats, dos homes residents de 51 i 22 anys, ja han estat traslladant a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i es desconeix el seu estat de salut. De fet, un d'ells ha estat derivat a Barcelona segons indiquen fonts hospitalàries.