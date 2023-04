Traslladen una nena de cinc anys a Barcelona per ingerir droga de forma accidental

Andorra la VellaL'Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha atès una menor de cinc anys per una intoxicació causada per un consum accidental d'una substància estupefaent, tal com informa RTVA. També confirmen que ha estat traslladada a l'hospital Sant Pau de Barcelona. La policia, a hores d'ara, descarta efectuar cap detenció.