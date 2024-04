Tres anys de presó per un accident tornant de comprar al Pas en què va ferir greument dos nens

Andorra la Vella"Em fa mal haver causat tant de mal, jo també tinc fills i penso en ells (els dos nens greument ferits) quan veig als meus. Espero que em perdonin". Aquesta va ser la declaració d'Artem, l'armeni que va protagonitzar un 'ral·li' de retorn des del Pas cap a França i que va acabar amb un xoc frontal a Mérens que va comportar ferides greus a un matrimoni espanyol amb dos fills que pujaven cap al Principat. L'armeni, amb crosses i collaret, ha estat jutjat al tribunal de Foix. Els ciutadans espanyols no van ser al judici perquè estan recuperant-se.

Era el 23 de març quan Artem va anar a dinar amb un amic i van estar bevent xupitos de vodka. Va pujar al Pas de la Casa a comprar cigarrets perquè es veia en condicions de conduir. Quan era al poble encampadà va haver de tornar cap a França perquè s'havia oblidat la cartera. Els duaners el van aturar, segons ha explicat en el judici, però el van deixar passar.

L'enfadament d'haver tornar, per agafar la cartera, unit al fet que havia begut molt van provocar que el retorn fos un 'ral·li'. I ho va ser amb una carretera estreta i farcida de vehicles. Diferents conductors van haver de patir avançaments il·legals, insults i crits. Alguns han estat presents al judici. La sensació és que si no es deixaven passar s'aturaria i els agrediria, segons han declarat. Còlera. Un motorista que pujava cap el Pas ha ratificat que l'home va ocupar el carril contrari i va passar a escassos centímetres de la seva moto. Dues germanes a les quals va increpar a la rotonda de la Croisade, baixant del Pas, i a les quals va avançar de forma arriscada van trucar a la gendarmeria per avisar del que estava passant.

El 'ral·li' va acabar en la zona de Mérens. Va impactar frontalment amb el vehicle d'una família espanyola que venia cap a Andorra. Els dos cotxes van quedar destrossats. El matrimoni i dos nens van resultar amb ferides molt greus. Van haver de ser traslladats a l'Hospital de Pourpan a Tolosa per ser intervinguts. El nen petit va haver de ser reanimat amb una ferida a l'artèria aorta. Artem va donar 0,64 en la prova d'alcoholèmia quan havien passat hores després del dinar.

L'armeni va declarar en la seva defensa que anava tan begut que no recorda res després d'haver estat aturat pels duaners i que només té imatges intermitents. I el seu advocat al·legava que l'RN20 és un cau d'accidents i que part de la culpa està vinculada a que és una via que no està adaptada pels volums de trànsit en cap de setmana.

El culpable de l'accident ha estat condemnat a tres anys de presó ferma.