La tresorera que va apropiar-se de 47.000 euros, a presó

Andorra la VellaLa policia informa que va detenir dimarts una dona, de 38 anys i resident al país, com a presumpta autora d'un delicte contra el patrimoni per administració deslleial. L'arrest es va produir arran d'una denúncia interposada per una associació, de la qual la dona n'era la tresorera. La detinguda s'hauria apropiat de més de 47.000 euros per al seu benefici personal entre l'estiu del 2022 i principis d'aquest 2023. La dona ha passat a disposició aquest dimecres a la tarda. Segons ha informat aquest dijous RTVA, ja ha ingressat a la presó i l'associació ha convocat una assemblea extraordinària per informar els participants de l'ens dels fets.