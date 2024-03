El Tribunal Superior qualifica de "temerària" la demanda de revisió en el cas dels padrins desnonats

Andorra la VellaEl Tribunal Superior ha qualificat en la sentència com a "temerària" a interposició de la demanda de revisió per part d'Emili Campos, advocat dels dos padrins que han de ser desnonats d'un pis del carrer Callaueta, perquè es basava en un document que no té i sense cap prova del que hi diu realment.

El document referit és un testament el qual, suposadament, demostraria que qui gestionava l'edifici, cobrava els lloguers i va impulsar el procés judicial de desnonament no tenia potestat per fer-ho. Campos assegurava que no havia demanat aquesta prova, que consisteix a instar el Tribunal Superior a demanar aquest testament als notaris, perquè no coneixia la seva existència i se'n va assabentar arran de tot el ressò al voltant del desnonament dels padrins, Isabel i Antonio, de Callaueta.

El Tribunal retreu que aquest document es podia haver desmanat des del principi i, sobretot, que per instar un judici de revisió, un fet molt poc habitual, s'ha de produir que s'hagi descobert (un cop ja hi ha hagut la primera sentència i una segona del recurs) un element que canviï totalment l'escenari del cas jutjat. El Superior indica que s'ha "obviat el compliment del requisit bàsic per fonamentar la seva pretensió, com és la tinença i aportació del document rellevant al que es refereix".

I afegeix que "l’agent hagués pogut demanar en el procediment corresponent els documents que hagués considerat escaients per oposar-se a la pretensió de desnonament, entre els que es pot incloure el testament interessat, donat que allà ja discutia la legitimació activa" de l'home per impulsar el desnonament.

Per tant, "procedeix imposar el pagament de les costes processals generades per la demanda de revisió a la part agent, donada la seva manifesta temeritat en la seva interposició.Es considera que la interposició de la demanda de revisió és temerària per quant l’agent ha obviat el compliment del requisit bàsic per fonamentar la seva pretensió, com és la tinença i aportació del document rellevant al que es refereix".