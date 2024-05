Troben mort l'home en recerca que ha caigut al riu

Andorra la VellaLa policia confirma que ja s’ha trobat el cos sense vida de l’home que ha caigut al riu a Escaldes aquest migdia.

En rebre l’avís aquest migdia, van començar els treballs de recerca d’Escaldes fins a Duana per buscar el cos de la persona accidentada, però com que no s’han trobat senyals, s’ha començat aviat a buscar també a l’altre costat de la frontera.

Encara no està confirmat on ha estat localitzat al seu cos i s’ampliarà informació més endavant.