Unió de Pagesos convoca una protesta pels atacs de l'os al Pallars Sobirà dimarts vinent

Andorra la VellaUnió de Pagesos convoca els ramaders i la població del Pirineu a una mobilització per exigir al Govern de la Generalitat “una gestió efectiva” de l’os bru, després dels darrers incidents que han tornat a posar al descobert els diversos problemes que provoca la introducció massiva de plantígrads a les valls pirinenques.

Segons RadioSeu, la protesta es durà a terme aquest dilluns 20 de maig, al migdia (13 h), a Llavorsí. Els participants es trobaran al desviament de la carretera L-504 en direcció a la Vall Ferrera, al costat de la C-13. El sindicat ha animat els manifestants a anar-hi amb tractors o amb vehicles particulars.

Sota el lema ‘Alerta Os. Volem viure del bestiar! Prou danys de fauna!’, Unió de Pagesos vol posar sobre la taula el malestar creixent als Pirineus, i especialment al Pirineu català, pels incidents relacionats amb l’excés d’ossos a les muntanyes i la invasió de finques privades i d’àrees amb bestiar per part d’aquest animal protegit per les administracions.

La principal organització agrària catalana adverteix a la Generalitat que “no pot seguir fent veure que no passa res amb l’os”, després que els darrers dies la tensió s’ha incrementat amb l’aparició d’exemplars a prop de nuclis habitats i els nous intents d’atacs al bestiar, com per exemple a ramats d’eugues. Una situació que ara també afecta Andorra, on ara fa una setmana es va albirar per primer cop un os a tocar d’un nucli habitat, concretament a la Cortinada (Ordino). Aquest episodi també ha despertat la preocupació de l’Associació de Ramaders andorrana, que ha reclamat al seu govern mesures per mantenir aquest animal salvatge lluny de les explotacions i que adverteix que ara el problema ja no només els afecta a ells, sinó que també pot afectar els qui fan d’altres activitats a la muntanya i la població en general.

Per això, UP exigeix al Govern “que sigui diligent” i subratllen que els ramaders “no han de pagar la mala gestió” per part de l’administració i dels responsables de l’alliberament i expansió dels ossos.