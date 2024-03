(Vídeo) Despreniment a Santa Coloma sense ferits

Una allau de pedres arbre si aigua ha caigut aquesta tarda a Santa Coloma. L'avís s'ha produït a les 18:23 i la part afectada agafa la zona de Bona Vista i Roureda de Sansa. Els rocs, tot i l'espectacularitat de les imatges, no han arribat a les cases. Per tant, no hi ha cap ferit, segons ha confirmat la policia, ni destrosses en els edificis.

La policia ha acordonat la zona per evitar el pas, mentre els tècnics de Govern investigant tant els motius del sinistre com si poden repetir-se noves allaus. En principi, les fortes pluges que han tingut lloc durant la jornada d'avui són les que haurien derivat en els despreniments.

Seguirà ampliació.