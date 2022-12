El vídeo que mostra com la policia desarticula el segon punt de venda de droga en dos dies

Andorra la VellaLa Policia ha desmantellat un segon punt de venda de droga a Andorra la Vella en només dos dies i ha detingut dues persones.

Ha estat en un pis situat a la capital on els agents, després de rebre un avís, van detectar molt moviment de persones entrant i sortint constantment amb pocs minuts de diferència. La vigilància a l’edifici, que es va efectuar durant uns dies, va permetre controlar i detenir el passat divendres a les 15.50 h un primer home, resident de 57 anys, amb 4,2 grams de marihuana i 14,5 grams d’heroïna. Poc després, es va controlar una altra persona sortint del domicili amb 5,3 grams de marihuana.

Vist que tot apuntava a un punt important de venda de droga, els policies van detenir el llogater del pis, un home resident de 55 anys, el mateix divendres a les 17.55 h.

En el registre, la Policia va trobar 254,6 grams de marihuana, 30 grams d’haixix, 7,8 grams de bolets al·lucinògens, 5.225 euros en efectiu, dues bàscules de precisió i moltes bosses de plàstic buides per preparar noves dosis. Amb la marihuana que es va decomissar se’n podrien haver fet 67 més per a la venda. De fet, en el moment de l’arrest, al domicili hi havia dues persones més consumint porros de marihuana i en possessió, cadascuna d’elles, d’una bossa que acabaven de comprar amb 5,3 grams d’aquest estupefaent.

El dispositiu, batejat com a Operació Filtre, ha permès desarticular un segon i destacat punt de venda de droga només un dia després del de dijous, on es van comissar 422 grams de marihuana preparada per al consum, 26 grams d’haixix, petites quantitats de cocaïna, MDMA i bolets al·lucinògens. Les dues operacions són independents i, per tant, no estan relacionades.

Els detinguts en l’Operació Filtre van passar a disposició judicial el cap de setmana.

La Policia no descarta més detencions.