Andorra, un país ‘e-sports friendly’

La MassanaL’aposta que ha fet Andorra per ser un país de referència en els esports electrònics, popularment coneguts com a e-sports, es va traduint en accions directes. Si primer va ser el legislatiu qui va tirar endavant la llei dels e-sport s, i tot seguit el Govern va crear el primer pla estratègic per al sector -primer que es fa per a tot un país-, divendres 26 de novembre va ser el torn de viure l’arrencada dels esdeveniments. L’obertura es va fer amb la celebració del GESX Andorra, un congrés sobre esports electrònics que emana del Global Esport Summit, que és la trobada d’e-sports business més important d’Europa. Es va celebrar a Madrid el passat octubre i Andorra ja hi va tenir un paper rellevant.

Així doncs, el GESX Andorra va arrencar puntualment al Teatre de les Fontetes de la Massana. La benvinguda va anar a càrrec de les personalitats polítiques que van estar presents a la sala; la primera en prendre la paraula va ser la cònsol major de la parròquia massanenca, Olga Molné, i la van seguir el ministre de la Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el director del GES, Antonio Lacasa. Entre els assistents a la sala hi havia la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el secretari d’estat d’Esports, Justo Ruiz. A partir d’aquí, la primera taula rodona va servir per posar les bases perquè el Principat sigui un país e-sports friendly.

Aposta per la diversificació

En aquesta taula rodona d’inici hi van prendre part el secretari d’estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert; el director de Retail Marketing d’Andorra Telecom, Carles Casadevall; el CEO de Job and Play i president de l’Associació Andorrana d’Esports Electrònics, Sergio Segado; el responsable d’ANA Gaming, Eduard Piera, sota la moderació del CEO de What You Play, l’empresa organitzadora de la Lliga de Videojocs d’Andorra, Manel Guerrero. En les intervencions es va refermar la importància de la consolidació d’un ecosistema propi per poder potenciar el sector tant en les diferents capes de la societat, com per bastir estratègies de caràcter internacional. És a dir, partint de l’ecosistema local, poder projectar Andorra a un ecosistema global. L’educació i com adaptar els esports electrònics a la realitat educativa va ser un altre dels punts cabdals que es van abordar, posant en relleu la necessitat de trobar aquest encaix col·laboratiu, atès que els esports electrònics “han arribat per quedar-se”, va apuntar Galabert.

Durant la seva intervenció, Gallardo va manifestar que “estem davant del primer esdeveniment al país d’e-sport s” i va recordar l’impacte que va tenir Andorra durant la celebració del Global Esport Summit el passat octubre a Madrid. Gallardo va afegir que l’objectiu és “potenciar el país com una destinació per desenvolupar aquesta indústria i aquest és un pas més per donar-nos a conèixer”. Per la seva banda, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, va assenyalar: “El sector dels e-sports està consolidat internacionalment i cada vegada rebem més demanda d’informació d’empresaris per conèixer el que estem desenvolupant a Andorra. A més, en breu podrem veure l’aterratge de més iniciatives al país”. Al seu torn, el director del GES, Antonio Lacasa, va indicar que “aquest GESX Andorra suposa una gran fita perquè és una primera pedra d’implementació del Pla Estratègic d’Andorra després de la gran finestra de difusió que ha tingut en el GES de Madrid. Estem molt orgullosos de formar part del camí que Andorra ha traçat per al futur de l’entreteniment digital”.

La segona de les taules rodones va comptar amb la presència de la cap de comunicació de l’Automòbil Club d’Andorra, Paola Pereira, que va exposar l’aposta de l’ACA per convertir el Principat en un hub del Sim Racing. La taula es va completar amb la presència del CEO i cofundador de Five Media Clan, el primer equip d’e-sport s del país, Roger Espuga; el project manager de S2V, Marco Isengard Montouto, i Emilio Hurtado, cap d’e-sport s i Gaming d’Auren Spain; tot moderat pel director d’e-Sports Bureau, Rafael Espinosa de los Monteros. Entremig, hi va haver dues ponències per parlar de casos d’èxit en el món dels e-sport s, que van anar a càrrec d’Òscar Sorian, CEO de Play the Game Agency, i Marc Vilaregut, ex-CMO a Adam Foods, que van parlar de l’evolució que preveuen en el sector.

En aquest cas, van posar sobre la taula el metavers, les criptomonedes i jocs com Other Rings. D’altra banda Andrés Tortarolo, director de la secció d’e-sport s del Getafe i de Coliseum Gaming, va explicar les casuístiques que van portar l’equip madrileny a potenciar la seva secció d’e-sport s i com aquest fet els va obrir mercat a Àsia. La tarda es va dedicar a la competició, on la Lliga Andorrana de Videojocs va poder mostrar la feina que du a terme.

Així doncs, amb el GESX el Principat va oferir un tastet d’allò que vol esdevenir: el país de referència dels esports electrònics.