Teulades vegetals per lluitar contra el canvi climàtic

Andorra La VellaEntre el 31 d’octubre i el 12 de novembre, Glasgow va acollir la 26a Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP26). Representants de més d’un centenar de països van aprovar un document de compromís per posar fi a la desforestació, restaurar totes les zones verdes possibles i, en general, tenir cura dels boscos. Per lluitar contra el canvi climàtic és essencial reduir les emissions de CO₂ i, per tant, és indispensable augmentar les zones verdes de les ciutats.

Davant d’aquesta situació, l’enginyer Jordi Llovera explica el concepte de teulades vegetals, una nova modalitat que permet recuperar una zona verda destruïda quan s’aixeca un edifici. La idea és que aquella zona verda que s’ha hagut d’eliminar per la construcció es pugui traslladar a les teulades quan l’edifici s’hagi acabat. Això representa una lluita significativa contra el canvi climàtic, ja que permet “recuperar l’ecosistema que s’ha fet malbé a la base de l’edifici”. Quan parlem d’ecosistema no només ho fem de plantes, sinó també de tota la vida microscòpica dels primers centímetres de profunditat a terra on conviuen insectes, bacteris i fongs. Si s’aposta per aquesta modalitat de construcció, els beneficis per al medi ambient són notoris, ja que l’ecosistema es refà i es continua contribuint a l’absorció del diòxid de carboni.

La majoria de les teulades d’Andorra són de llosa procedent de Galícia. Per obtenir el material es destrueix la muntanya, el seu processament provoca un elevat consum energètic i les emissions al medi continuen amb el transport fins al Principat. Per contra, en les cobertes vegetals es treballa amb terra que s’extreu del mateix lloc on es comença a edificar, i no suposa cap emissió de CO₂, per la qual cosa, “des del punt de vista ecològic, és molt interessant”.

Fins a 90 ºC

En aquest punt cal sumar un altre benefici com és l’aïllament tèrmic. L’enginyer explica que, en èpoques estivals, les teulades de llosa poden arribar a una temperatura de fins a 90 ºC, i aquesta calor acaba penetrant a l’habitatge i provoca que s’hagin de tenir les finestres obertes o bé l’aire condicionat encès. Amb una teulada vegetal “la gespa mai s’escalfa” i les emissions en aquest sentit es redueixen en un 100%.

El fet de disposar d’una teulada vegetal en un edifici també permet que sigui un espai funcional. Segons Llovera, si es disposa de cobertes planes “es podria tenir un jardí o uns horts per als veïns per plantar i poder collir hortalisses”.