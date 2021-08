Els ‘e-sports’, als pavellons i a les aules

Andorra La VellaAcaba de sortir del forn legislatiu andorrà -el Consell General- la llei dels esports electrònics que, juntament amb el pla estratègic que l’acompanya, ha d’esdevenir els fonaments sobre els quals el Principat s’ha de convertir en una referència vinculada a aquest sector creixent. És la segona llei d’aquest àmbit aprovada a Europa, i el país és pioner en enumerar un seguit d’eixos i d’accions -vinculats amb l’empresa, el turisme, la competició, l’educació i les infraestructures- que han de servir per desplegar-la de manera efectiva i atractiva per als inversors privats interessats.

Un dels eixos sobre els quals pivota el programa és l’educació. Hi haurà una formació professional dedicada als esports electrònics. Mentre la universitat pública del país -la Universitat d’Andorra- encara no s’ha pronunciat sobre si desenvoluparà estudis vinculats a aquest sector, des del ministeri d’Economia i Empresa assenyalen que hi ha universitats privades que ja estan valorant fer formació online relacionada amb els e-sports en particular, però també amb l’àmbit digital, com la gestió de continguts, la innovació o el tractament de dades. Noves formacions i professions que el mercat ja demana.

Associació Andorrana d’E-sports

Un dels interlocutors principals del Govern durant l’últim tram del procés d’elaboració de la llei i el pla estratègic ha sigut l’Associació Andorrana d’Esports Electrònics: la van constituir tretze empreses locals vinculades al sector el desembre passat. Actualment ja en formen part una quarantena d’entitats. Els objectius principals de l’ens són divulgar les bones pràctiques entre els aficionats i generar una xarxa de contactes entre empreses d’aquest àmbit. “Volem fer veure a la societat que els e-sports, de manera ben treballada en l’àmbit educatiu, poden afavorir molt la base emprenedora dels joves. Els e-sports t’obren moltes possibilitats en el món digital; per tant, una de les estratègies que tenim és la divulgació en l’àmbit escolar, més enfocat als pares que als fills, perquè tot això estigui més controlat”, explica el president de l’entitat, Sergio Segado.

Pel que fa al vessant d’interlocució amb el Govern i al networking, l’Associació pretén que es puguin impulsar projectes des d’Andorra. “Tenir una base legal ens permetrà poder desenvolupar diverses iniciatives que siguin atractives per a empreses i persones interessades. També volem col·laborar en la promoció d’esdeveniments”, diu Segado, que afegeix: “Hem de ser conscients que som un país petit i que el nostre pol d’atracció no és com el de certs països de l’Àsia, que convoquen 60.000 persones per veure un esdeveniment. Una de les propostes que estem estudiant amb els associats és la creació d’un gaming center, i aprofitar algun espai perquè sigui un centre de trobades amb el sector. Estic segur que podem oferir, des d’Andorra, una imatge global i que sigui capaç d’organitzar esdeveniments”.