El meravellós món de l'àudio amb Sergi Mas

L'àudio ens guia, ens orienta i, fins i tot, ens condiciona. L'àudio és present a les nostres vides des que ens aixequem fins a l'hora d'anar a dormir. De fet, encara que no en siguem plenament conscients, rebem estímuls auditius minut a minut, dia rere dia. Ara bé, a part de rebre sons, també som culpables d'emetre'n contínuament. Sons que, sovint, acostumen a desencadenar una resposta automàtica. De fet, no són poques les persones que, quan arriben a casa seva, amb una simple ordre de veu i sense la necessitat de fer cap moviment, invoquen un nom i, per art de màgia, accionen un assistent virtual que és capaç de proporcionar-los tota mena d'informació. "Quin temps farà demà?", "Quants dies queden per l'estiu?" "Quantes estrelles hi ha a la galàxia?", "Podries posar música que ajudés a relaxar-me?", "Desperta'm demà al matí a les 9 hores!".

El meravellós món de l'àudio ofereix moltes possibilitats i, precisament per aquest motiu, el cicle de debats Speakers'Corner vol dedicar-li un espai el pròxim dijous 11 de maig a les 20 hores a partir d'una conferència a càrrec del comunicador Sergi Mas. Una xerrada que, a cavall de l'humor, la perversitat i els monòlegs, farà reflexionar al públic present sobre aquest sentit humà a través d'un recorregut per sintonies, entradetes, històriques pífies radiofòniques, i fins i tot, a partir de la creació d'un programa de ràdio en directe.