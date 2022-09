El temps inestable ha provocat una pedregada a Arinsal. Els vídeos comencen a circular a les xarxes i xats dels andorrans, i és que aquest fenomen ha estat freqüent durant l'estiu.

Cal recordar que el Principat es troba en situació d'avís groc, tal com ha informat el Servei Meteorològic. Per aquesta nit hi haurà fortes tempestes i fins i tot petits tornados.