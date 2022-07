Clàssica, electrònica i dansa, al cicle de l'ONCA

Escaldes-EngordanyDansa i música clàssica i electrònica s'han fusionat a l'escenari de la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany aquest dimarts en el tret de sortida del cicle d'estiu '7 d'ONCA', una proposta de la Fundació ONCA que substitueix al llarg de l'estiu l'ON-Carrer, que es va celebrar les dues temporades anteriors.

L'espectacle itinerant 'Electro Pentagrama' és una 'performance' que fusiona diferents disciplines i on la música electrònica, juntament amb un instrument de corda, el violí, i la dansa i el moviment viatgen junts en una peça de creació inspirada per la passió, el 'leitmotiv' de la 29a temporada de la Fundació ONCA. Els Dj’s John Holt i Richy Vuelcom, la violinista Anna Garcia i el ballarí Xavi Pérez, sota la direcció artística de Joan Hernández, de l’equip de la Fundació ONCA, són els artífex d'aquesta nova proposta que ha arrencat a Escaldes-Engordany i que aquest dimecres arriba a Andorra la Vella.

Hernández ha destacat que la fundació "produeix un espectacle de nova producció aprofitant bagatge de nous artistes i disciplines" que van conèixer amb el cicle ON-Carrer i ha afegit que respecte al cicle que es va fer els darrers dos estius aquest es diferencia perquè és "un treball de creació", en el que ell ha fet "una mena de guió literari per pautar una mica aquesta improvisació però que s'acosta molt a una jam session entre diferents disciplines, la violinista, la música electrònica i el ballarí". El director artístic de la proposta ha destacat que l'ON-Carrer va ser una "oportunitat" perquè els músics poguessin tenir un espai per actuar en plena pandèmia i "es va generar una oportunitat per nosaltres per conèixer nous artistes". A més, hasubratllat que es continua "comptant amb la col·laboració dels set comuns com a eix on poder presentar l'espectacle".

Hernández espera que al llarg de les set sessions previstes l'espectacle pugui "créixer i potser canviarà". D'aquesta manera, la setmana que ve arriba a Encamp i la Massana (25 i 26 de juliol, respectivament). Dimecres 3 d'agost es podrà veure a Ordino; el 22 d'agost a Sant Julià de Lòria i el dimarts 23 d'agost es posarà el colofó al cicle al davant de l'església de Sant Pere del Tarter, a Canillo.