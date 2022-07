Digitalització de documents de l’Arxiu Nacional i la Biblioteca Nacional

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat l'adjudicació dels serveis per la digitalització i indexació de nova documentació que custodia l'Arxiu Nacional i la Biblioteca Nacional. Ambdós organismes tenen com a objectiu continuar el programa de digitalització del patrimoni documental i bibliogràfic del país, per a la preservació, consulta i difusió d'aquest patrimoni. El concurs públic nacional ha estat adjudicat a l'empresa Dinser Andorra SL per un import total de 36.000 euros. L'empresa ara gaudeix de vuit mesos per tirar endavant l'encomana.

Els treballs tenen per objectiu, per una banda, digitalitzar la documentació textual en suport paper i negatius de l'Arxiu Nacional, del fons de la Casa de la Vall i del Servei Fotogràfic del Govern. En aquest primer punt es convertiran un total de 37.000 imatges i 20.000 textos. Per altra banda, també es licita la documentació textual del fons hemerogràfic antic de la Biblioteca Nacional, en aquest cas relatiu a la revista Informacions. Es digitalitzaran un total de 33.500 documents.

Els treballs de digitalització dels documents en suport paper es desenvoluparan en les dependències de l'Arxiu Nacional; la resta de suports podran ser traslladats temporalment als locals de l'adjudicatari. En aquest cas, l'adjudicatari s'encarregarà del transport i la seguretat del material durant el trasllat que haurà de ser de punt a punt.