La moda dels anys 50 retorna a Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany'La Moda dels anys 50' és el títol de l'exposició que s'ha inaugurat aquest divendres al Centre d'Art d'Escaldes-Engordany (CAEE) i que mostra els vestits i la forma de vestir de l'època. "És tota la moda després de la Segona Guerra Mundial amb vestits de cases importants que els han portat artistes molt conegudes, els quals tenen una història al darrere", ha explicat la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, durant la inauguració de l'exposició de la col·lecció Quinto - Tinarelli que es podrà visitar fins al 24 de setembre.

De fet, es tracta d'un viatge per una part de la moda i les tendències nascudes en el període de postguerra, quan, després d'uns quants anys sense produir idees valentes, Christian Dior va presentar la seva primera col·lecció. Gili ha comentat que es tracta d'una exposició diferent de les que hi ha habitualment al CAEE per abastar l'interès de públics diferents. A més, la cònsol ha destacat que en aquests anys 50 va ser quan Andorra va començar a canviar i a créixer. "Sabem que aquí el comerç i la moda ha estat molt important, i sabem que la gent venia fins aquí a comprar roba", ha comentat, afegint que l'exposició va totalment lligada amb la cultura que es vincula "amb una identitat".

A banda, l'exposició també mostra la dona de l'època, i gràcies a la moda "entenem una mica què pensaven, com actuaven i quin era el rol que s'esperava d'elles", ha dit. En la mateixa línia, un dels comissaris de l'exposició, Enrico Quinto, ha remarcat que la mostra de la moda va amb la línia de la transformació de la dona. D'aquesta manera, després de la guerra "comencen a encaixar en el rol de l'home". Quinto també ha remarcat que en aquests anys 50 hi ha una transformació social i també una evolució de la roba, gràcies a la producció de la indústria tèxtil, la qual en permet una gran difusió. "Neix una indústria important per l'economia del món occidental", ha detallat.

D'aquesta manera, en l'exposició es poden observar vestits de Dior, Balenciaga o Pierre Carden, entre d'altres, els quals han estat portats per artistes de renom com Sophia Loren, Ester Williams o Ava Gardner. Durant la visita, Quinto també ha destacat la diferència de l'època entre Europa i els Estats Units, bàsicament per la destrucció que va patir un territori per la Segona Guerra Mundial. Tot i així, aquests anys converteixen París com la capital de la moda i és quan apareixen els espectaculars vestits de nit i els accessoris. "La moda era per gent de diners, burgesa, que sortia a ballar i a la nit", ha expressat, assegurant que hi havia vestits de matí, de tarda, per estar per casa o per sortir a la nit. "En els anys precedents hi ha una major practicitat a l'hora de vestir i es buscava la comoditat. Als anys 50 era tot el contrari, es buscava la bellesa", ha manifestat.

Com totes les exposicions temporals del CAEE, aquesta va acompanyada de diferents conferències, visites nocturnes o tallers. El dilluns 11 de juliol a les 19 hores hi haurà la xerrada 'Vestir amb valors' a càrrec de la historiadora, Mercè Miguel. Els dimarts 12 de juliol, 16 d'agost i 13 de setembre, a les 20 i a les 22 hores es faran les visites nocturnes a l'exposició. De cara el dimarts 2 d'agost, a les 19 hores hi haurà un vespre dedicat a la moda. Finalment, el dijous 15 de setembre a les 19 hores es farà el taller 'Etiqueta en el vestir' i el dissabte 24 de setembre a les 17 hores se'n farà un altre sobre la joieria.