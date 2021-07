Les festes majors acabaran a les 22.30h

Andorra la VellaEl Consell de Ministres ha decidit, després de consensuar-ho amb les corporacions parroquials, que les activitats nocturnes d'estiu, com els concerts, acabaran a les 22.30h. Els actes, que s'hauran de fer obligatòriament en exterior, es recomana que siguin estàtics -amb cadires- i els que siguin de peu, que garanteixin la distància mínima d'1,5 metres. S'obligarà al port de mascaretes als majors de 8 anys. Durant les festes majors estarà prohibit consumir menjar o beure a la barra o caminant. “Vist el repunt que s'està observant i les dificultats en alguns esdeveniments de garantir la seguretat, hem considerat que aquestes mesures són les millors per mirar de controlar el repunt”, ha dit aquest dimecres el ministre portaveu, Èric Jover.

Pel que fa als aforaments, l'únic requisit és que es mantinguin les distàncies de seguretat. En aquest apartat, també ha comentat que tant el Govern com les corporacions han de poder analitzar cada cas individualment per si hi ha algun esdeveniment amb algunes característiques específiques.

En la mateixa línia, el Govern també ha revistat els protocols sanitaris per l'Andorra Mountain Music. La presentació d'aquestes noves mesures serà aquest dijous, però Jover ha avançat que es farà un control més estricte dels participants. Així, s'habilitarà una zona per fer tests d'antígens dins el mateix recinte. "Serà obligatori presentar l'estat de salut" referent a la pauta completa de vacunació o la presentació de proves PCR o TMA negatives, ha comentat Jover, afegint que es posaran a disposició aquests tests per si no s'acrediten aquests elements.

D'altra banda, quant a la prova pilot d'obertura de l'oci nocturn, el portaveu del Govern ha confirmat que es farà en dos recintes del país el proper divendres 16 de juliol. L'aforament d'aquests locals serà del 70%, l'horari d'obertura serà fins a les 5 de la matinada i la prova es farà sense mascareta. "Tots els participants hauran de fer una inscripció prèvia amb les dades de contacte i el cens" per validar les condicions d'accés. Així, el dia de la prova, als assistents se'ls farà un test ràpid o hauran d'acreditar que estan al dia amb el pla de vacunació complet. A banda, tots els participants "hauran de seguir un cribratge en dues dates a posterior per poder valorar com s'ha desenvolupat l'activitat i veure que no hi ha hagut un focus de contagi", ha informat Jover.