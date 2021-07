Registrats 30 nous positius les darreres hores, 8 dels quals eren persones vacunades

Andorra la VellaL'Àrea de Salut del Govern ha registrat aquest dimecres una trentena de casos nous per Covid, en relació a dimarts, vuit dels quals eren persones vacunades. Un increment que la cap d'Àrea del departament de Promoció, Prevenció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, ha contextualitzat en el marc de l'auge que també pateixen els països de l'entorn. La taxa de reproducció del Sars-Cov-2 és de 2,12, una dada “molt elevada”. El grup més afectat per la infecció vírica és el que ocupa la franja d'entre 15 i 29 anys.

La bona notícia és la (no)pressió sobre el sistema sanitari, ja que continua sense haver-hi cap ingressat ni a planta ni a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. A més, les defuncions es mantenen en 127. Quant a la població escolar, resta una aula sota vigilància activa total i una aula sota vigilància passiva. Vidal també ha informat que la taxa de reproducció a aquest dimecres és de 2,12. "És un nombre elevat", ha indicat, clarificant que quan el nombre de casos diaris és baix i s'incrementa, "la taxa puja bastant".

Tal com va informar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, aquest dimarts, Vidal també ha comentat que la majoria dels nous positius es troben en la franja d'edat de 15 a 29 anys. Per tant, aquest repunt, ha provocat que quant al nombre de casos nous per dia, Andorra es trobi a nivell 1, de la mateixa manera que pel percentatge de positivitat de les proves.

D'altra banda, des d'aquest dimarts s'han administrat 616 dosis, i la xifra total de vacunes administrades es troba en 71.503. D'aquestes, 43.013 corresponen a primeres dosis i 28.490 a segones. Vidal també ha informat que amb la primera dosi ja hi ha un 51,1% de la població estimada - incloent els infants - vacunada, i un 64,3% sobre la població vacunable. En segones dosis, aquests percentatges es troben en el 36,5% i en el 42,6% respectivament. Actualment, la plataforma d'inscripció per rebre el vaccí ja supera les 50.000 persones i amb totes elles més els sanitaris, es podria arribar assolir el 75% de la població.

Quant a l'arribada de noves vacunes, Jover ha comentat que en les properes hores arribarà la primera remesa de vaccins AstraZeneca procedents de Portugal. També ha confirmat que s'avança positivament per l'arribada de les vacunes Moderna de França.