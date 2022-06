'Les grans passions amoroses' porten les obres romàntiques de la història als jardins de la Casa de la Vall

Andorra la VellaEls jardins de Casa de la Vall han acollit aquest dimecres al vespre el concert 'Les grans passions amoroses', a càrrec dels setze músics de la Fundació ONCA, emparada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, qui han estat dirigits, per primera vegada, per la concertino directora, Cati Reus. La dramatúrgia i la direcció escènica, han estat realitzades per Joan Hernández i ha comptat amb la interpretació dels actors Gemma Garcia i Ivan Caro.

En aquesta nova cita estiuenca, en el marc de la 29a temporada, la Fundació ONCA ha seduït al públic, més d'un centenar de persones, amb una proposta centrada en el diàleg entre la literatura i la música, a través de la interpretació d'obres literàries com la Divina Comèdia, Cyrano de Bergerac, Anna Karènina i Romeu i Julieta, entre altres, acompanyades de pàgines musicals com el Cànon de Pachelbel, Andante cantabile de Txaikovski, Salut d'amour d'Elgar i Crisantemi de Puccini, entre altres.

El concert 'Les grans passions amoroses' que s'ha celebrat aquest dimecres al vespre als jardins de la Casa de la Vall.

Així doncs, tal com han explicat Garcia, els espectadors viuran "un petit viatge per les històries d'amor que ens han marcat" acompanyades de música i dramatúrgia per mostrar a l'espectador "com arriben a combinar i retroalimentar les arts damunt d'un escenari". I han animat a tots els assistents a gaudir de l'actuació i la interpretació "en directe i de prop, ara que la situació ens ho torna a permetre".

En referència a la part musical, Reus ha asseverat que serà un concert "deliciós" amb obres i històries d'amor de tots els temps, tot remarcant que "recorrerem tots els temps, totes les èpoques", un fet que aporta certa dificultat a la interpretació, ja que "trobar aconseguir el caràcter a cada peça és el que costa més".