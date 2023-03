L'endemà de la pel·lícula romàntica

Andorra la VellaEl cinema, sovint, ens explica com neix, creix, es desenvolupa, mor i ressuscita una història d'amor. Fins i tot hi ha un gènere cinematogràfic propi, com són les pel·lícules romàntiques, que es dediquen, en exclusiva, a parlar sobre les diferents vicissituds de les relacions amoroses. Sovint, aquestes acostumen a acabar amb un petonàs de cine, mai millor dit, entre els dos protagonistes, i una música escaient per a l'ocasió. Tot molt dolç, ensucrat i ple de cotonet.

Però, el que rara vegada ens ensenya el setè art és tot allò que passa l'endemà. Exacte, el que succeeix després que van menjar anissos, però ningú sap si van ser realment feliços. Precisament, de tot el que passa el dia després, en va reflexionar la doctora en psicologia i terapeuta de parelles, Arantxa Coca, al fòrum de l'FNAC Andorra, als Grans Magatzems Pyrénées, el passat dijous en la presentació del seu darrer llibre 'Más amor por favor'.

"Aquest per favor no és pas una súplica, sinó un afirmatiu. Perquè necessitem més amor, però també de més qualitat" deia Coca tot fent una primera reflexió sobre el títol del llibre. Al llarg d'una hora, la doctora en psicologia va desgranar els punts principals d'un llibre escrit en un llenguatge planer i que no allunya a les persones de la psicologia de parella, malgrat que arriba a parlar de teories i autors. Al cap i a la fi, fa bona aquella frase de "tan important és el que es diu, com de quina manera es diu".

Malgrat que Alex Hitchens, Will Smith a la pel·lícula 'Hitch', ens deia que "els principis bàsics no existeixen" la realitat de 'Mas amor por favor' el desmenteix força. Principalment en la tercera part del llibre, en la que parla dels perfils que encaixen més entre si. Tot i això, Coca va explicar que "no hi ha res impossible. La fórmula màgica de l'amor no és altra que treballar-lo, cuidar-lo cada dia. Perquè no n'hi ha prou que aquest hi sigui, sinó que també se l'ha d'amanyagar".

Una relació monogàmica plena de persones

Amor. Una paraula de quatre lletres tan fàcil de dir i que té tantes connotacions ben sovint difícils d'executar. "Per molt que a vegades el cos et demani buidar i deixar anar qualsevol cosa, has de saber que hi ha frases prohibides que poden dinamitar una relació" va explicar la terapeuta. Estàs boig o ets un mentider són exemples que va donar sobre el que no s'ha de dir mai "si no vols anar l'endemà a l'advocat a tractar el divorci". Per contra, Coca va apuntar al fet que cal tenir un bon repertori de frases "extintor" que acaben provocant l'efecte contrari.

Però, de fet, algú s'havia plantejat mai un matrimoni de per vida amb un mateix ser, però amb una persona canviant cada tres anys? Doncs aquesta és una realitat per a l'analista de 'la Isla de las Tentaciones', que va explicar que "les persones canviem. Per això moltes vegades hem sentit aquella frase de 'jo voldria que tornessis a ser el d'abans' però això no passarà perquè ja és una altra persona. La clau estar en saber enamorar-te, que t'agradi aquesta nova persona, i tu a ella!". Perquè al final, d'això va l'amor, de persones, tractant amb altres persones, sovint, demanant-los que les estimin; surrealista, però bonic, que deia Julia Roberts a Notthing Hill.