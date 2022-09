Més de 300 espectadors al concert familiar 'Soul & Funk'

Sant Julià de LòriaEl tercer espectacle familiar, 'Soul & Funk', a càrrec de la companyia 'Pels més menuts' i organitzat per la Fundació ONCA, emparada pel Govern d'Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, ha tingut lloc aquest dissabte a l'auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos lauredià i ha comptat amb uns 300 assistents al llarg dels tres passis que s'han dut a terme. El concert ha impregnat petits i grans dels grans èxits de la música soul i funk.

"Hem vingut a fer el que més ens agrada, música pels més petits de casa, els nadons, qui creiem que també es mereixen poder anar a concerts, escoltar música i, sobretot, gaudir-la", ha manifestat el director artístic de 'Pels més menuts', Faló Garcia, qui ha afirmat que no "és l'última vegada que venim al Principat". En relació amb el repertori del concert, el director musical, Adrià Bauzó, ha indicat que les famílies han gaudit d'un espectacle que revisa "els grans èxits de la música soul i funk, i que tant ens emociona".

Així doncs, ha detallat que han interpretat cançons de l'època dels pares i mares que han portat els seus fills a l'espectacle i que la voluntat de la companyia és "que també esdevinguin bandes sonores per tots els menuts i menudes". Finalment, els directors han tingut unes paraules d'agraïments a la tasca que està duent a terme a Andorra la Fundació ONCA, destacant que és "important que sempre hi hagi algú que treballi per la cultura al país" i han considerat que "estan fent una feina increïble per fer arribar, en tots els àmbits, la cultura a tots els públics".

La companyia 'Pels més menuts' es va crear per fer arribar la música als més menuts de la casa. Els concerts estan adaptats a les necessitats dels nadons, per tal que tinguin l'oportunitat de poder gaudir d'un concert de màxima exigència musical al costat de les seves famílies. La proximitat que es crea entre els músics i les famílies fa que sigui una experiència única, on es respira la sensació de ser un sol cor bategant, una única orquestra simfònica. Aquesta companyia va participar en el projecte familiar de la Fundació ONCA l'any 2019 amb l'espectacle 'HITS', aconseguint un gran èxit de públic.