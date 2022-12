'Plastic Killer' entra a la 'shortlist' dels Òscars

Andorra la Vella'Plastic Killer' continua a la cursa pels Òscars. El curtmetratge de ficció, dirigit pel director i productor Jose Pozo i protagonitzat pels actors José Mota, Laura Gómez-Lacueva i Elisabet Terri es va incloure aquest dimecres a la 'shortlist' dels Òscars juntament amb quinze projectes cinematogràfics més. Després de superar aquest esglaó on batallaven més de 200 films d'arreu del món i que suposa el pas previ a la nominació definitiva dels premis atorgats per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques, la coproducció andorrano-espanyola es troba a l'espera d'assolir un nou nivell. "Ara hem de fer promoció tant a Espanya com a Los Àngeles per intentar atreure les votacions dels acadèmics americans" assenyalava aquest dijous, Pozo. En aquest sentit, els resultats de les votacions, on l'acadèmia anunciarà els cinc projectes finals nominats, es faran públiques el pròxim 24 de gener. "Ara ens posarem una mica les piles dins les nostres possibilitats per fer el màxim soroll" afegia Pozo, qui assegurava que, com a objectiu a curt termini, l'equip es marca atreure l'atenció d'algun 'public relations' americà que pugui contribuir a donar visibilitat al film.