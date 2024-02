El xef Javier Brichetto oferirà un menú juntament amb Grandvalira per les jornades de FocxFoc

Andorra la VellaEn una mostra més que Grandvalira és també un destí gastronòmic d'altura, aquest cap de setmana les jornades FocxFoc han ofert una proposta gurmet dedicada als amants de la bona brasa. El xef argentí, Javier Brichetto, una de les màximes eminències de "l'asado argentí" en el pla internacional, s'ha traslladat als fogons dels restaurants Racó de Solanelles del sector Encamp, i al Refugi del Llac de Pessons al sector de Grau Roig, per realitzar un menú a 4 mans amb els xefs de Grandvalira, Christian Moreau, Gerardo López i Juanjo Cubo. Una fusió única entre els fogons andorrans, argentins i madrilenys.

L'experiència que ha constat de dos sopars, divendres i dissabte al Refugi del Llac de Pessons, i un dinar, dissabte al Racó de Solanelles, ha reunit prop de 200 comensals que han pogut degustar les innovadores tècniques de brasa que el xef Brichetto té als seus restaurants 'Piantao' de Madrid, seleccionats al lloc número 28 i quart d'Espanya, dels World's 101 Best Steak Restaurants.

La proposta gastronòmica s'ha basat en carns de la màxima qualitat amb carns dels Estats Units amb la proposta estrella, la vedella Black Angus d'US Meat Export Federation i l'U.S. Beef, reconeguda per la seva intensitat de sabor, i la japonesa Wagyu, probablement la carn més exquisida del món i més anhelada pels paladars més exigents. S'han pogut degustar a més, en múltiples formats ull de "bife", entranya, costella, "picanha" o xistorra, entre d'altres. Però tal com ha explicat el mateix Brichetto, la seva proposta de brasa no es limita a un "asado" argentí a l'ús, "faig diferents talls de carn, amb diferents orígens i cocció. Desenvolupem tècniques de cocció a partir d'una piràmide en la qual cuinem directament amb peces senceres: des d'una entranya americana fins a un rellom de Wuagyu japonès, totes elles carns que jo treballo en el meu restaurant i que, per primera vegada, s'han cuinat a més de 2.000 metres d'altura".

I és que si en un àpat gastrònom l'entorn és important, en aquest cas, ha jugat un paper clau. El restaurant Racó de Solanelles, ubicat a 2.500 metres d'altitud i accessible amb el Funicamp, el telecabina més llarg d'Europa, ha ofert una experiència visual més enllà de la gastronòmica gràcies a la seva renovada terrassa, un espai càlid i còmode amb unes vistes privilegiades. Per la seva part, els comensals que van poder gaudir dels sopars al Refugi del Llac de Pessons van iniciar l'experiència abans d'arribar al restaurant, pujant en retrac fins als 2.350 m d'altitud on està situat l'espai gastronòmic, un dels més emblemàtics de Grandvalira amb trenta anys de trajectòria en la cuina de muntanya.

"La gent no té noció del que suposa cuinar a la neu. Els ingredients es transporten en una retrac que et puja a la muntanya. Cuinar amb el foc a l'aire lliure i amb la neu no és solament una experiència per a mi, com a cuiner, sinó també per al que la viu com a comensal", reconeixia el xef argentí en finalitzar els serveis.

D'aquesta manera, la cuina d'altura que es fa diàriament a més de 2.000 m als diversos restaurants de Grandvalira s'ha fet valer gràcies a les Jornades FocxFoc. Unes instal·lacions de màxima qualitat on tot està concebut i estructurat per donar resposta a la complexa operativa diària. Segons el xef Brichetto, justament aquesta excel·lència ha estat un dels motius per voler dur a terme aquesta col·laboració: "les cuines són de molt nivell i el prestigi de Grandvalira ha estat la meva altra gran motivació".