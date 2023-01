La primera òpera a l'aire lliure del país, a Sant Julià

Sant Julià de LòriaLa plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria serà l'escenari que acollirà la primera òpera a l'aire lliure del país. Serà l'obra 'Rigoletto' de Giuseppe Verdi i tindrà lloc aquest estiu en el marc de la 8a Temporada d'Òpera d'Andorra, que organitza l'associació Andorra Lírica amb la col·laboració del comú de Sant Julià de Lòria. "És un format que ja teníem ganes d'explorar i aquesta és l'ocasió perfecta per impulsar-lo" ha assenyalat la soprano Jonaina Salvador aquest dilluns al matí. "Volem fer un espectacle a l'abast de tothom i trencar amb la idea elitista de l'òpera" ha afegit Salvador mentre comentava que, de fet, aquesta sempre ha estat un dels eixos principals de l'associació Andorra Lírica. "Treure l'obra a l'aire lliure és un pas més cap a aquesta dinàmica perquè la gent pugui descobrir aquest gènere" ha assegurat la soprano.

Salvador ha fet aquestes declaracions en el marc de la presentació de l'òpera 'Tosca', el tercer espectacle que acollirà la 8a Temporada d'Òpera d'Andorra i que tindrà lloc en funció doble el cap de setmana del 4 i 5 de febrer. L'òpera, un drama de tres actes amb música de Giacomo Puccini que té una durada d'una hora i mitja, se celebrarà a l'església parroquial de Sant Julià de Lòria davant la impossibilitat actual d'utilitzar l'auditori del Centre Cultural i de Congressos Lauredià a causa de l'incendi que es va produir el passat mes de novembre. "Full fer un especial agraïment a la Jonaina per adaptar-se a les circumstàncies" ha destacat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, durant la presentació de l'espectacle.

En aquest sentit, Salvador ha assegurat que l'església de Sant Julià de Lòria -que ja ha acollit altres concerts prèviament com el de l'artista Chico Pérez- és un espai ideal per a representar aquesta història, el primer acte de la qual transcorre realment a dins d'una església. "Funcionarà com un escenari natural" ha assegurat Salvador, qui també ha detallat que l'espectacle -on el públic podrà escoltar àrees tan conegudes com 'Vissi d'arte' o 'E lucevan le steelle'- estarà interpretat aquesta vegada pel tenor Dario Riccheti, pel baríton Feruccio Rinetti, per la mateixa Salvador com a soprano i per la narradora Claudina Vallés. Quant a les entrades de l'espectacle, Salvador ha anunciat que s'utilitzarà la fórmula de 'taquilla inversa' i que els diners recaptats es destinaran a cobrir les despeses de l'espectacle i al manteniment de l'església.

La 8a Temporada d'Òpera d'Andorra, que enguany està formada per un total de quatre espectacles, es va iniciar el passat 22 de desembre al teatre de Les Fontetes de La Massana amb la celebració la tradicional cantata de Nadal d'Andorra Lírica i el comú de la Massana LaMDA, un acte que va donar el tret de sortida a un triple concurs que té com a objectiu de dotar de continuïtat el procés creatiu de l'obra. Amb relació a aquest tema, Salvador ha recordat que la primera fase del concurs romandrà oberta fins al 24 de febrer.