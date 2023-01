Talent nacional i internacional a la sala d'exposicions del Govern

Andorra la VellaLa ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, acompanyada del cap de l'Àrea d'Acció Cultural, Joan-Marc Joval, ha presentat aquest dimarts la nova temporada 2023 de la sala d'exposicions del Govern. La programació d'enguany, que inclou tres grans projectes, s'ha dissenyat d'acord amb la política expositiva que el ministeri ha adoptat des que va inaugurar la nova sala al Parc Central d'Andorra la Vella l'any passat. Cal recordar que la sala roman oberta de dimarts a la tarda a diumenge al matí, de les 10.30 a les 14 hores i de les 15.30 a les 20 hores. Algunes activitats paral·leles, així com les inauguracions, es poden realitzar en horari de tarda/nit.

Riva ha explicat que amb la nova temporada, "donem continuïtat i reforcem la nostra política expositiva apostant per una gran exposició d'un artista del país de llarga trajectòria, per donar suport i visibilitat als artistes contemporanis del país i apropem els grans referents internacionals de l'art al públic del país", ha ressaltat Riva durant la presentació de la nova temporada.

Després de la presentació de la nova programació, ha tingut lloc la presentació al públic del país del darrer número de la revista d'arts visuals Bonart, que conté una entrevista a la ministra i presència d'obra d'artistes andorrans. Seguidament, s'ha celebrat una taula rodona al voltant del tema 'El valor de la cooperació internacional entre artistes: professionalització dels creadors i diplomàcia cultural entre Estats' que ha comptat amb la participació de la fotògrafa andorrana i resident de Faberllull Olot, Naiara Escabias, l'artista plàstic andorrà i comissari del projecte internacional Art Camp, Faust Campamà, el responsable del programa de Coneixement, Innovació i Residències de l'Institut Ramon Llull, Àlex Hinojo, i la historiadora de l'art, tècnica del Ministeri de Cultura i responsable de Faber Andorra, Meritxell Blanco.

'Jaume Riba. Caminant'

Així, del 7 de març al 14 de maig, estrenarà la temporada 2023 l'exposició 'Jaume Riba. Caminant'. Comissariada per Natàlia Montané, amb la col·laboració de Dúnia Ambatlle i Jordi Batlle, la mostra s'emmarca dins del cicle Trajectòries, creat per retre homenatge als artistes i les artistes consolidades del país, que compten amb una dilatada trajectòria. L'exposició recull una selecció d'obres del fotògraf ordinenc que mostren l'evolució de l'obra de l'artista durant 30 anys, repartides en quatre àmbits: Paisatges, L'abstracció de la natura, Viatges i Els nostres avantpassats.

Reflecteix perfectament el ser de Riba, un enamorat del passeig i la contemplació tranquil·la, sempre disposat a emprendre nous camins del nostre món singular per nodrir el corpus de la seva obra.

'Notes sobre l'Antropocè'

Comissariada per l'escriptora, investigadora i professora anglesa Jean McNeil, aquesta exposició col·lectiva gira entorn del concepte d'Antropocè. Obres de diferents tècniques, formats i disciplines que investiguen i expressen la relació amb la naturalesa, en concret l'ambivalència i ambigüitat de viure a l'Antropocè.

Mitjançant el vídeo, la fotografia, la pintura, la instal·lació i la performance, l'exposició presenta l'obra de set creadors contemporanis que qüestionen la relació entre els regnes del que és humà i el que no és humà.

La mostra està organitzada en col·laboració amb la galeria d'art contemporani Pigment, de Barcelona, i recull l'obra d'artistes nacionals i internacionals. Hi seran presents Rosa Galindo, Diego Ferrari, Rubén Martín de Lucas, Mario Pascaloto i Manu vb Tintoré, pel que fa als internacionals, i Emma Regada i Jordi Casamajor, configuren la representació nacional.

L'objectiu de la col·laboració entre el Govern i la galeria privada va més enllà de la mateixa exposició per impulsar un treball de reciprocitat. Fruit d'aquesta col·laboració, l'any vinent un projecte artístic andorrà es presentarà a la galeria Pigment de la ciutat comtal. Aquest és un format de col·laboració experimental que pretén explorar noves maneres de promocionar els artistes plàstics del país en l'àmbit internacional i en el circuit comercial, i donar-los també l'oportunitat de participar en exposicions col·lectives amb artistes internacionals de primer ordre.

'Notes sobre l'Antropocè' es podrà veure del 16 de juny fins al 10 de setembre.

'Lita Cabellut'

La dona és la temàtica més tractada per Lita Cabellut. Nues o vestides, autèntiques, de mirades profundes i desafiants, de pells marcades pel pas del viscut; glorioses, amb personalitat captivadora i dramàtiques de vegades. L'artista les presenta a través d'una tècnica exquisida i brillant que atorga a l'espectador el sentit més profund de l'art: la bellesa creativa i l'evocació emocional i conceptual mitjançant l'impacte d'intenció de l'artista.

Lita Cabellut es presenta com artista en el sentit més pur. La seva creació va més enllà per buscar un nou llenguatge plàstic, creant formes escultòriques en les quals la força creativa pren el pols. Una exposició organitzada en col·laboració amb la galeria andorrana Carlos Teixidó, comissariada per Carlos Teixidó i Carme Soler, que recollirà la creació més recent de l'artista del període entre 2015 i 2023. Una selecció d'obres de pintura (gran i petit format) i escultura. La mostra es podrà veure del 14 d'octubre fins al 7 de gener del 2024.

Exposició d'investigació per al 2024

A més del projecte artístic que gaudirà d'una exposició a la galeria Pigment de Barcelona, per a la temporada 2024, l'Àrea d'Acció Cultural també treballa per impulsar una mostra per apropar l'art contemporani a les noves generacions.

L'objectiu és atreure a la sala d'exposicions nacional la població jove del país, avançant així en la creació de nous públics. Comissariada per Meritxell Blanco i Héctor Mas, l'exposició se centrarà en obres que empren nous llenguatges i nous formats amb la voluntat que els joves se sentin interpel·lats i, alhora, representats.

Així mateix, es vol estimular la interacció amb els visitants, per la qual cosa s'està projectant un disseny expositiu immersiu que s'allunyi de la contemplació clàssica; amb això, es pretén també qüestionar les categories i els formats tradicionals de l'art. La temàtica principal de la mostra girarà entorn de l'art com a dispositiu que ens ajuda a reflexionar, ens permet manifestar allò que sentim i pensem i ens ajuda a defensar les nostres idees. La idea és que els joves es familiaritzin amb l'art com a mitjà que recull i expressa la seva realitat i els seus neguits.