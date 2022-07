Tudó ret homenatge a la cançó francesa en un concert que coincideix amb la festa nacional gala

Escaldes-EngordanyGuillem Tudó ha estat l’encarregat de donar aquest dijous el tret de sortida a una nova col·laboració de la Fundació ONCA en el cicle Nits d’estiu als museus. Ho ha fet amb un doble concert que ha tingut lloc al Museu Carmen Thyssen Andorra i que ha exhaurit les entrades. Tudó (veu i saxòfon) ha dedicat la seva actuació a la cançó francesa i així ha ofert al públic assistent una selecció dels millors clàssics i les seves millors veus com Edith Piaf, Gilbert Bécaud o Charles Aznavour. Precisament aquest dijous França celebra la seva festa nacional.

Tudó ha manifestat el repertori està format per cançons que formen part de la "memòria musical" i que són les "veus més conegudes" de la música francesa. Ha afegit que l'ha escollit per la temàtica de l'exposició que es pot veure al museu 'Made in Paris'. En aquest sentit ha destacat que els pintors representats a la mostra van passar "per París" a l'igual que els intèrprets que ell ha triat.

El músic ha valorat que per a ell ha estat una "gran satisfacció" i un "plaer" donar el tret de sortida de la col·laboració de la Fundació ONCA en el marc del cicle de les Nits d'estiu als museus i també treballar amb ells.

La col·laboració de la Fundació ONCA amb les Nits d’estiu als museus i les Nits obertes d’Ordino continuarà el dimecres 27 de juliol amb el Duo de vent, que actuarà a Cal Pal de la Cortinada. L’endemà, la formació composta per Ester Sanchez i Unai Gutierrez oferirà un concert a l’Espai Columba. El dijous 4 d’agost serà el torn de la Cia La Monto a la Farga Rossell, on Rosa Maria Herrador i Jordi Claret oferiran una proposta de música i dansa. Finalment, el dijous 11 d’agost, a les 20 h, al Museu Carmen Thyssen Andorra, hi haurà l’actuació de Guitar Bellows, format per Pilar Planavila (acordió) i Manu Suárez (guitarra elèctrica).