(VÍDEO)| Així ha sigut la xollada d'ovelles a la Fira del Bestiar d’Ordino

Andorra la VellaAquest matí ha començat la Fira del Bestiar d’Ordino que s’allarga durant tot el cap de setmana. Durant els dos dies, tindran lloc els actes tradicionals com el concurs nacional i parroquial i les subhastes de bestiar, a més de les diferents actuacions programades per al públic familiar. La principal novetat tindrà lloc diumenge al matí amb el concurs d’allioli de codony i la subhasta de vaca bruna per a restauradors i carnissers. Una de les activitats d’avui ha estat una demostració de com es xollen les ovelles.