Un 33% menys d'aturats que ara fa un any

Andorra la VellaEl mes de juliol s'ha tancat amb un total de 711 persones a l'atur, la qual cosa representa una davallada del 16,1% respecte del mes de juny, quan hi havia 847 persones inscrites al Servei d'Ocupació. La xifra també suposa un descens important, del 33%, respecte de les dades d'ara fa tot just un any, quan hi havia 1.061 persones sense feina.

Segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern, el nombre de demandants en millora a final de mes era de 619 persones, amb una variació respecte al mes anterior del -13,9% i un increment del 10,5% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, és de 1.009, amb una variació mensual negativa del 8,7%. En canvi, respecte al mateix mes de l’any anterior, la variació del nombre de llocs de treball oferts és positiva, amb un 45,6%.

Si es té en compte la mitjana dels demandants d’alta a final de mes, tenim que durant els darrers dotze mesos hi ha una mitjana de 1.049 demandants en recerca i 689 en millora, amb una variació positiva respecte al període anterior del 38,8% pel que fa als que busquen feina i una variació també positiva del 113,1% per als que volen una millora. Pel que fa a la mitjana de llocs de treball en els darrers dotze mesos és de 767, amb un decrement percentual respecte al període anterior del 9,7%.

Si es té en compte el perfil de les persones inscrites al Servei d'Ocupació tenim que de les 711 que demanen feina un 27,1% són empleats administratius; un 22,6%, treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors i un 16,7% són treballadors no qualificats. Pel que fa a les 619 persones en demanda d’una millora laboral, un 30,5% són empleats administratius; un 19,1%, tècnics i professionals de suport i un 14,9% empleats de serveis, restauració, protecció i venedors. Al mateix temps, es van registrar 1.009 ofertes de llocs de treball: un 37,6% per a treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors; un 22,7% per a empleats no qualificats i un 16,4% per a artesans i treballadors qualificats de les indústries, la construcció.

La majoria dels demandants d’alta al Servei d’Ocupació que estan en recerca de treball (el 81,7%) fa menys de sis mesos que estan desocupats. I el 62,8% dels que estan en millora de situació laboral tenen un contracte temporal. També cal afegir que del total de desocupats en recerca, la gran majoria (91,3%) són de curta durada, mentre que el 8,7% fa més temps que hi estan inscrits.

Per nacionalitat i temps de residència, el grup més nombrós són els espanyols amb deu anys o més de residència, que representen el 35,4%, seguits dels portuguesos amb deu anys o més de residència, que representen el 12,1%.

També cal destacar que en els darrers dotze mesos, 132 persones, és a dir, el 18,6%, no han tingut cap intermediació. El 81,4% restant dels inscrits en van tenir almenys una vegada. En aquest sentit, es pot observar com els desocupats que han estat inscrits més temps tenen més probabilitat d’intermediació. El 50% dels que mai n’han tingut són inscrits que acumulen menys de tres mesos. Al contrari, dels que van respondre almenys a una oferta de treball, el 64,4% eren desocupats que feia entre tres i dotze mesos que estaven inscrits al Servei d’Ocupació.

Altra dada indica que tant les persones en recerca (42,6%) com les de millora d’un lloc de treball (38%) es concentren principalment en el tram de 40 a 59 anys.

La quantitat de dones en recerca d'un lloc de treball és lleugerament major a la d’homes, amb un 54,7%. I pel que fa a la millora de la situació laboral, el 55,1% són dones.

Aquest mes de juliol la majoria de demandants en recerca són de nacionalitat andorrana (44%) i de nacionalitat espanyola (30,9%). Així mateix, la majoria de demandants en millora són andorrans (44,1%) i espanyols (30,5%), seguit dels d'altres nacionalitats (16,8%), portuguesos (6,3%) i per acabar, francesos (2,3%).

Prestacions per desocupació i programes d'ocupació

Segons les dades del departament de Benestar en l’últim dia del mes de juliol, 175 persones estaven donades d’alta al Servei d’Ocupació en el programa de prestacions econòmiques per desocupació involuntària. Un 48,6% se situen en el tram de 40 a 59 anys i la majoria són dones. Per nacionalitat, un 64% són andorrans i espanyols. Quant al temps de residència, un 62% fa deu o més anys que viuen a Andorra.

Les persones que han treballat a través del programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària dels SARS-CoV-2 mitjançant el sector públic, segueixen una evolució notablement a l’alça els primers mesos de la implantació, en què destaca el personal contractat pel Govern. Així, el nombre de treballadors contractats pel Govern, les parapúbliques, els comuns, les societats parapúbliques i les entitats sense afany de lucre evoluciona de forma cíclica i positiva des que es va engegar. Els punts d’inflexió corresponen al moment en què el programa està inactiu. Per a aquest mes de juliol, hi ha 135 treballadors contractats.

Quant al programa de foment de la contractació en el sector privat per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2, hi ha 43 persones contractades.