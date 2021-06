Sant Julià de LòriaUn edifici icònic, a l'alçada de Caldea o l'emblemàtica façana de Pyrénées. Així s'ha presentat aquest dimecres Epizen, el nou centre comercial de Sant Julià de Lòria que substituirà el ja desaparegut Punt de Trobada. El projecte del grup Pyrénées és una aposta sorprenent i molt ambiciosa, amb un disseny polièdric i tons naturals que vol jugar un paper destacat a l''skyline' d'Andorra. El nou centre comercial preveu inaugurar-se al desembre, sense fixar encara una data concreta al calendari. Tal com ha explicat Àngel Alonso, director de màrqueting i digital de Pyrénées, hem estat "molt respectuosos amb el passat però alhora zero continuistes i molt trencadors a escala conceptual".

L'edifici tindrà sis plantes, 1.100 places d'aparcament i una terrassa de 3.500 metres quadrats on hi haurà una àmplia oferta de restauració i oci familiar. "L'objectiu és que la gent concebi Epizen com un destí, no un lloc de passada, i sobretot, està pensat perquè hi hagi turistes però també un gran públic local, ja que les activitats que oferirem no només seran durant el cap de setmana". Alonso no ha volgut avançar el tipus d'esdeveniments que oferirà Epizen, però sí que ha recalcat que "s'està treballant per dinamitzar l'oferta durant tota la setmana, i que no sempre hi hagi el mateix". Pyrénées concep el nou centre com un espai integral, on "no només hi vagis a comprar, sinó a passar el dia".

Adeu Punt de Trobada, hola Epizen

El nom Epizen neix de la unió d''epicentre' i el concepte 'zen', fruit dels tons blaus i verds vinculats a la natura que formen la nova imatge del projecte. Si bé originalment la reforma del Punt de Trobada era més conservadora, Alonso ha explicat que "els projectes neixen i evolucionen, i teníem clar que volíem crear una imatge d'avantguarda". En aquest sentit, ha detallat els tres pilars que sostenen l'estratègia de la nova marca. Primer, comptar amb grans marques i operadors que cobreixin les necessitats del dia a dia. Segon, tenir una oferta d'oci cosmopolita, modera i transgressora. I tercer, convertir Epizen en el motor de la "nova Andorra".

Més endavant el grup Pyrénées detallà quines seran les marques que estaran allotjades a Epizen i el tipus d'activitats culturals que oferirà, a més de donar altres detalls sobre la construcció sostenible de l'edifici o la xifra total d'inversió que s'ha destinat. Preguntat per la premsa, Alonso ha assegurat que el centre tindrà una xifra d'empleats superior a la que tenia el Punt de Trobada i també ha deixat clar que "quan s'obri el procés de selecció, es tornarà a contactar amb els antics empleats que es van mostrar interessats a treballar al nou espai". "Som molt sensibles amb això i conscients de la responsabilitat que tenim", ha puntualitat.