Agències de viatges, pubs, discoteques, sales de ball, podran seguir amb els ERTOs

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat el decret que fixa els sectors econòmics que, per l'afectació del coronavirus SARS-CoV-2 en la seva activitat, es poden continuar acollint a les suspensions temporals del contracte de treball (STCT) i les reduccions de la jornada laboral (RJL). L'objectiu és pal·liar l'impacte de la pandèmia sobre les empreses que es troben més compromeses per les mesures de contenció sanitària actuals, tant des del vessant nacional com la internacional.

Així doncs, s'ha decretat que poden sol·licitar acollir-se a aquests dos mecanismes els pubs, discoteques, sales de ball o similars, i agències de viatges. La qualificació resta en vigor, mitjançant el present decret, fins al 31 d'agost. Aquesta mesura respon a la Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, que contempla dos supòsits per poder sol·licitar STCT o RJL.

El primer cas és el de les activitats econòmiques que hagin suspès la seva activitat principal de forma obligatòria per decret del Govern actualment en vigor (pubs, discoteques, sales de ball o similars). El segon supòsit és el de les empreses afectades per impediments que impactin negativament i substancialment el desenvolupament de la seva activitat principal, ja sigui per restriccions dictades per l'autoritat nacional o internacionals (agències de viatges).

Aquest decret entra en vigor aquest dijous mateix, amb la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).