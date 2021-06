Els locals d'oci nocturn i les agències de viatges poden seguir tenint l'ajut al lloguer i les quotes hipotecàries

Andorra la VellaEls locals d'oci nocturn i les agències de viatge continuaran tenint un ajut al lloguer i a les quotes hipotecàries durant el mes de juliol. El Govern ha aprovat un decret per continuar donant ajuts a aquests sectors, ja que l'oci nocturn es manté tancat i les agències de viatge estan rebent un fort impacte a causa de la pandèmia de la Covid-19. Concretament, pel que fa als locals d'oci nocturn, podran gaudir d'una ajuda de fins al 75% del preu del lloguer o de la quota hipotecària fins a un màxim de 2.000 euros. Quant a les agències de viatges, aquesta rebaixa serà inferior per la mínima recuperació de l'activitat que han tingut, i serà de fins a un 50% i fins a un màxim de 1.000 euros "per continuar ajudant al teixit econòmic del país en aquest moment de represa", ha declarat el ministre portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.

Durant la intervenció dels mitjans, el ministre ha estat qüestionat sobre la possibilitat d'allargar els ERTOs en aquests dos sectors. Jover ha explicat que abans d'establir el decret, han d'esperar la validació de la llei, la qual es preveu que es faci en les properes hores. "Immediatament després el Govern prendrà les mesures escaients pels ERTOs en aquests sectors", ha manifestat

D'altra banda, i per tal de no afectar tant a les empreses en aquest moment de recuperació, l'executiu ha decidit posposar el pagament de la taxa d'activitats econòmiques que normalment s'efectuava a 30 de juny. "Tenim la voluntat de deixar a les empreses els mesos d'estiu per poder fer caixa", ha comentat Jover, afegint que posposen aquesta taxa fins a principis d'octubre. Des del Govern, calculen que l'import associat a aquesta taxa serà d'uns 7,2 milions d'euros.

Finalment, respecte a l'hostaleria, Jover ha comentat que han rebut el missatge per les dificultats que està tenint el sector per complementar les plantilles, i ha assegurat que es reuniran amb els col·lectius i s'intentarà revisar les condicions de quota per facilitar que aquest sector pugui desenvolupar la seva activitat amb normalitat. Tot i així, ha recordat que encara hi ha inscrites al Servei d'Ocupació unes 800 persones i que volen que sigui allà on es vagin a buscar els treballadors.