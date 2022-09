Allau de sol·licituds de llicència d'obra als comuns abans de l'entrada en vigor de la llei per limitar la construcció

Andorra la VellaAllau de sol·licituds de llicència d'obra als comuns i de peticions, a Canillo, per autoritzar nous apartaments turístics abans que entri en vigor la llei que limita el creixement urbanístic i la que regula la moratòria de dos anys per atorgar llicències per allotjaments turístics. Tal com han informat des de RTVA, des de l'anunci del cap de Govern i l'aprovació de la legislació per part del Consell General, han rebut fins a 59 projectes.

Concretament, a la Massana han arribat divuit propostes, que suposarien l'edificació de 72 habitatges nous. Per la seva banda, Canillo ha rebut tres projectes, amb 38.000 metres quadrats nous de construcció que comporten 172 pisos. A la parròquia d'Encamp es construiran més de 87.000 metres quadrats d'obra nova, amb onze edificis i un hotel. A Ordino s'han entrat deu sol·licituds i quatre a Andorra la Vella, que suposarien l'edificació de 50.000 metres quadrats. Finalment, cal recordar que Sant Julià i Escaldes han rebut sis peticions fins dijous.

En relació amb la llei que implanta la moratòria de dos anys a les noves autoritzacions d'habitatge d'ús turístic han accelerat les demandes a la parròquia de Canillo, un dels indrets amb més habitatges d'aquesta tipologia del país. Així doncs, s'han sol·licitat fins a 80 permisos.