L'Institut de l'Habitatge suggereix la limitació dels increments dels preus de lloguer al final del contracte

Andorra la VellaJosep Maria Pla, el president de l'Institut de l'Habitatge, ha comparegut aquest dijous a la comissió d'Economia per aportar informació sobre la gestió de l'entitat durant el 2023 i el 2024. Durant una part de la compareixença ha proposat un pla relacionat amb una modificació d'arrendaments de finques urbanes. Segons ha explicat Pla, s'ha pogut detectar que s'ha de trobar un nou equilibri entre els drets dels arrendataris i els dels arrendadors. La situació que generen les pròrrogues de lloguer que estan vigents comporten dos problemes per a la part arrendatària. El primer, que són temporals i que, per tant, no es pot donar una resposta a llarg termini i que les persones es troben bloquejades en l'habitatge que ocupen perquè en marxar el preu que poden trobar-se a un nou immoble serà probablement més alt. Pel que fa als perjudicis a la part arrendadora, apunta que hi ha propietaris que cobren menys que l'import per fer front a les despeses de gestió i funcionament de l'habitatge. El president també assegura que el fet que el 2027 sigui l'any en què s'acaba la congelació i any electoral és un factor que els preocupa.

La proposta de l'Institut Nacional de l'Habitatge proposa dos eixos. Primer, que s'introdueixi una limitació als increments al final del contracte entre les parts i amb parts noves. D'aquesta manera, segons explica Pla, s'evitaria la pressió de voler acabar el contracte perquè l'increment aplicable seria el mateix. A més, si s'aplica la limitació de l'increment i no es renova el contracte amb la part arrendatària, ja no existeix el bloqueig a l'hora d'accedir a un pis perquè es trobaran amb unes condicions més regulades. Segon, que es doni la possibilitat als propietaris que, en el cas que amb l'increment no puguin generar un rendiment mínim, es pugui incrementar lleugerament el preu. Segons ha explicat Pla, es crearia un mecanisme per tal que la part arrendadora pogués justificar que no arriben.

Pla ha assegurat que la idea és portar la proposta a la Comissió Nacional de l'Habitatge perquè es treballi amb les parts, que la comissió en faci una proposta a Govern i que l'executiu li doni el tràmit a la iniciativa que consideri.