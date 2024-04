La despesa en salaris dels treballadors públics supera els 336 milions d'euros anuals

Andorra la VellaEl cost dels salaris dels treballadors públics ha augmentat un 11% durant el 2023. La xifra total és de 336 milions d’euros. En el còmput total de 336 milions s’inclou tant l’administració central, com els comuns, organismes públics com l’Hospital i l’Atenció Primària, la CASS, les institucions governamentals sense ànim de lucre, les ‘parapúbliques’ com FEDA i Andorra Telecom…

Per unitats, Govern és l’administració amb una despesa més alta amb diferència. Frega els 170 milions d’euros. Els comuns estan en segon lloc amb prop de 70 i després el SAAS (hospital més atenció primària) amb prop de 60 milions. Andorra Telecom està en 16 i FEDA en 8.

Pel que fa als comuns, hi ha diferències molt importants. Andorra la Vella s’aproxima als 20 milions d’euros. Escaldes supera els 13, però és molt similar a Encamp (on cal tenir en compte el Pas de la Casa) que supera els 12. Els altres quatre. Curiosament, Sant Julià té 6,1 milions mentre Ordino en té 6,8 amb una població molt inferior. I Canillo i la Massana estan molt propers amb 5,4 i 5.3 milions respectivament.