Anada i tornada Andorra la Seu – Madrid, per entre 150 i 180 euros

Andorra la VellaEl Govern farà una aportació màxima de 650.000 euros a l'empresa adjudicatària de la línia entre l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell i Madrid que es pretén que es pugui posar en marxa aquest mes de desembre. De fet, el consell de ministres ha aprovat aquest dijous la licitació del concurs per a aquesta adjudicació amb la intenció que es pugui donar a conèixer el guanyador el 6 d'octubre. Segons el pla de negoci que es va elaborar, el preu d'un bitllet d'anada i tornada a la capital espanyola es podria situar entre els 150 i els 180 euros, tal com ha avançat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que ha incidit, però, que això és una estimació i que el cost oscil·larà en funció de l'ocupació i de factors operatius. Gallardo ha recordat que les línies que el Govern considera estratègiques són les de Madrid, París i Lisboa i que primer s'ha optat per la de la capital d'Espanya amb la voluntat "que funcioni i es puguin atacar altres destinacions". De fet, es vol demostrar que l'aeroport és una "infraestructura preparada i que hi ha mercat".

Els terminis amb els quals es treballa des de l'executiu és que les empreses interessades puguin presentar les seves ofertes fins al 30 de setembre i donar a conèixer l'adjudicatària el 6 d'octubre, amb la voluntat que al desembre ja estigui operativa aquesta línia i l'operadora la puguin incloure al seu catàleg d'operacions d'hivern. Es considera que la línia de Madrid és una bona opció per a la captació de turistes, ja que el titular d'Economia ha recordat que es reben 150.000 persones procedents d'aquesta comunitat autònoma a l'any i es calcula que el pic d'afluència es pot donar als mesos d'hivern. A més, ha subratllat que els contactes que el Govern ha mantingut amb els operadors "coincideixen que és una destinació molt interessant". Malgrat aquest interès, el ministre d'Economia ha assenyalat que caldrà "un acompanyament per part de l'estat per equilibrar el dèficit" que la companyia adjudicatària pugui tenir i aquesta aportació s'ha calculat en un màxim de 650.000 euros que seria el que el Govern hauria de donar en el pitjor escenari d'ocupació dels vols. A partir d'aquest import s'establiran uns percentatges que faran que l'aportació màxima vagi disminuint en funció que augmenti l'ocupació dels avions. La col·laboració econòmica del sector privat "no s'ha descartat", ha dit Gallardo, que ha manifestat que "en principi" aquests diners vindran de les arques públiques, però que això "no eximeix" que des del sector privat s'opti per oferir, per exemple, paquets que el que farien seria millorar les ocupacions dels avions i, per tant, farien disminuir els imports públics. Aquesta aportació privada també podria anar lligada al fet que es volguessin oferir més vols dels que en principi hi haurà, amb finalitats empresarials. El ministre també ha concretat que no hi haurà participació de la Generalitat, ja que aquesta "explotació de les línies és interessant per a l'estat andorrà". També ha explicat que s'ha optat per aquesta aportació via concurs i no en forma d'ajuda directa ja que les empreses contactades han manifestat que era una fórmula amb la qual se sentien més còmodes.

El plec determina que el contracte serà per tot el 2022 amb inici de l'operativa al mes de desembre i que la companyia s'haurà de comprometre a operar a l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell almenys dues vegades per setmana amb avions d'almenys 48 places. Aquests dies escollits serien divendres i diumenge, per garantir l'arribada de turistes el cap de setmana. Entre les qüestions que el Govern tindrà en compte per escollir la guanyadora hi ha la capacitat de connectar amb altres companyies aèries a altres destinacions una vegada l'aeronau hagi arribat a l'aeroport de Madrid; la capacitat de màrqueting per arribar a clients potencials a Madrid i Andorra i la distribució comercial; o la mida de la flota i capacitat de resposta a interrupcions operatives no programades.

El ministre ha recordat que des del ministeri han mantingut contactes amb diverses companyies que en un tram final s'ha acotat a uep!Fly; Amelia; Chalair; Iberia-Air Nostrum i Air Corsica. Aquests contactes han tingut lloc a partir del moment en què es va tenir definit el pla de negoci i ha concretat que algunes d'aquestes han mostrat interès per presentar-se al concurs, que està obert, però, a què qualsevol empresa que hi vulgui participar, si compleix les condicions, ho pugui fer. D'aquesta manera, l'executiu s'ha volgut assegurar que hi hagi participació en aquest concurs.

Finalment, i qüestionat sobre l'operativa de nit, una condició per a la qual caldria el sistema de balises amb el qual treballa la Generalitat de Catalunya, Gallardo ha manifestat que a priori no és necessari per a la posada en marxa de la línia però també ha manifestat que té prevista una reunió aviat amb responsables del govern català i que entre altres qüestions s'abordarà aquesta.