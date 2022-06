Andorra Business destina 190.000 euros a les subvencions 2022 per a la petita i mitjana empresa

Andorra la VellaAndorra Business destina 190.000 euros per a les subvencions 2022 per a la petita i mitjana empresa, segons han presentat aquest dilluns, 13 de juny, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, i la directora de l’entitat, Judit Hidalgo. L’import és d’un màxim de 6.000 euros per beneficiari.

Gallardo ha explicat que “el programa té per objectiu donar suport a la transformació de l’empresa andorrana cap a una empresa de valor afegit, innovadora i competitiva, ben posicionada per fer front als reptes i aprofitar les oportunitats del mercat internacional. I enguany les subvencions estan enfocades principalment en aprofitar aquestes oportunitats”.

Per la seva banda, Hidalgo ha informat que “les subvencions pretenen ser un impuls per millorar el funcionament i fer front a nous reptes de les empreses. De fet, fem seguiment dels resultats de les subvencions anteriors atorgades i molts ens comenten que gràcies a aquest suport han millorat la seva facturació”.

En aquesta edició, hi hauran dues convocatòries. Aquesta primera que s’obre aquest 13 de juny i una segona convocatòria que s’obrirà el 26 d’octubre del 2022, amb les mateixes bases reguladores i condicions.