Andorra mostra el seu projecte d'e-sports en un congrés internacional a Madrid

Andorra la VellaAndorra Business celebra durant aquest dimarts a Madrid diverses sessions de treball per promocionar Andorra com a destinació d'inversió i negocis amb representants de les principals consultores espanyoles, bufets d'advocats, periodistes econòmics i empreses tecnològiques.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d'Andorra Business, Jordi Gallardo, ha anunciat la posada en marxa de la línia aèria entre l'aeroport d'Andorra-La Seu i Madrid a partir del proper 17 de desembre, i ha explicat diversos projectes estratègics que porta en cartera el Govern com la creació d'una zona franca, el desenvolupament del sector dels eSports, la regulació per fomentar l'economia digital i l'aposta pels projectes d'innovació i 'Big Data'.

En aquest sentit, Gallardo ha valorat que "sessions de treball com aquestes ens ajuden a donar a conèixer la feina que estem fent des del Govern per facilitar les inversions i el retorn és molt satisfactori. La posada en marxa de la ruta aèria amb Madrid és un dels temes que més ha interessat als empresaris madrilenys".

El ministre andorrà també ha concedit entrevistes a diversos mitjans de comunicació com El País, Capital Radio, Invertia, la Razón, i dimecres, a les 10.30 hores, participarà en directe al programa d'economia del Canal 24h de Televisió Espanyola. Paral·lelament ha fet una exposició dels projectes estratègics andorrans a periodistes de l'Agència EFE, ABC, Bloomberg, Cinco Días i el Confidencial, entre d'altres. Dos redactors d'ANA Gaming es desplaçaran a la capital espanyola per fer una cobertura especial de tot l'esdeveniment.

La directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo, que ha participat conjuntament amb Gallardo en aquestes sessions de treball, ha explicat que "la jornada que hem organitzat des d'Andorra Business ha servit per mostrar tot el potencial del país i l'interès que està despertant. Han assistit representants de més de quaranta empreses de diversos sectors i periodistes dels principals mitjans econòmics espanyols. Properament tenim previst organitzar una altra jornada d'aquest tipus a Barcelona i al sud de França". En el seu torn d'intervenció, Hidalgo, també ha informat dels serveis que ofereix l'agència de promoció econòmica d'Andorra.

Gallardo i Hidalgo també han visitat les instal·lacions de Movistar Riders, que és un dels principals clubs d'eSports d'Europa i l'únic amb un centre d'alt rendiment per a jugadors professionals, on han copsat l'interès de l'entitat per obrir una delegació a Andorra.