Andorra Business rep el premi Jean Baptiste Say en la categoria internacional d’excel·lència empresarial

SevillaAndorra Business ha estat guardonada amb el Premi Jean Baptiste Say 2022 en la categoria internacional d'excel·lència empresarial. L'acte de lliurament del premi s'ha celebrat aquest dijous 28 d'abril a Sevilla i el guardó l'han recollit el ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d'Andorra Business, Jordi Gallardo, i la directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo.

Els premis Jean Baptiste Say reconeixen l'excel·lència, la innovació empresarial i el lideratge i tenen com a objectiu la posada en valor de les empreses i entitats com a impulsores de l'economia així com de les escoles de negoci, fons d'inversió, acceleradores i personalitats que en el camp executiu treballen de manera activa per contribuir des de l'esfera privada al desenvolupament de la societat en conjunt, la generació de riquesa i el progrés de les societats. El jurat ha distingit l'agència de promoció econòmica d'Andorra per la feina que realitza l'entitat en matèria de "desenvolupament empresarial, emprenedor i econòmic".

En aquest sentit, Gallardo, ha destacat que "rebem aquest premi com un reconeixement a tota la feina que realitzem en matèria de diversificació econòmica, suport als nostres empresaris i emprenedors, i a l'estratègia de captació d'inversió estrangera". A més, ha afegit que "es valori a nivell internacional l'excel·lent treball que realitza l'equip d'Andorra Business certifica que el país també és un referent en aquest àmbit i que hem de continuar amb el mateix nivell de professionalitat".

Per la seva banda, la directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo, ha declarat que "recollir un guardó d'aquest tipus, en representació de tot l'equip, és una enorme satisfacció i a la vegada una gran responsabilitat", remarcant el fet que "al darrere hi ha moltes hores de feina a l'ombra, presentacions i reunions econòmiques per mostrar tot el que ha convertit al país en una de les millors destinacions del món per obrir un negoci i viure-hi". Finalment, ha expressat que el premi també valora "la gran quantitat de projectes que treballem per als empresaris del país".