Andorra desplega els seus encants a Fitur

MadridL'oferta turística d'estiu, i en concret, els esdeveniments esportius -el Tour de França i l'Andorra Multiesport Festival- i culturals -l'Andorra Mountain Music o l'Andorra L'Andart-, són algunes de les propostes més destacables que Andorra promou a la fira Fitur que té lloc a Madrid des d'aquest dimecres i fins al 23 de maig.

Aquest certament, que normalment se celebra a finals del mes de gener, es va haver de posposar a causa de la pandèmia, i en aquesta ocasió, i de forma excepcional, té lloc enguany durant la primavera en comptes de l'hivern. De fet, es tracta de la primera fira presencial del circuit internacional de grans esdeveniments del sector turístic i reunirà més de 5.000 participants. En aquest sentit, l'organització ha establert un seguit de protocols, tant per als expositors com per als participants, amb la voluntat de vetllar per la seguretat de les persones que h acudiran durant aquests dies.

La presència del Principat en aquest certamen suposa una aposta ferma per estar presents a la fira de turisme més important del mercat espanyol i la segona a nivell internacional. De fet, els mercats de proximitat seran una de les destinacions més sol·licitades durant l'estiu i, d'aquesta manera, Andorra es posiciona com a destinació de natura, sense aglomeracions i amb una oferta de turisme actiu adaptada per a tots els públics.

A banda d'això, Andorra també donarà a conèixer l'Andorra Mountain Music, que tindrà lloc el 26 de juny al 31 de juliol, durant sis caps de setmana, a la plataforma de Soldeu. L'esdeveniment ha generat interès, ja que es tracta d'uns dels primers festivals que se celebraran a l'aire lliure després de la pandèmia i que reunirà alguns dels DJs de més renom internacional com són Armin van Buuren, David Guetta, Bob Sinclair o Don Diablo, sense oblidar Mónica Naranjo i el grup Texas.

També cal mencionar que l'Andorra L'Àndart, on una selecció d'artistes executaran diferents obres d'art i estaran exposades al llac d'Engolasters i al seu voltant de l'1 de juliol al 15 de setembre.

Els esdeveniments esportius tenen un espai destacat en aquesta fira i enguany acaparen l'atenció del Tour de França -de l'11 al 13 de juliol amb jornada de descans inclosa- i l'Andorra Multiesport Festival, que se celebrarà al llarg de tot l'estiu amb diferents proves, a remarcar l'Ironman 70.3 que tindrà lloc el 4 de juliol.

Hi participen també l'Andorra Health Destination i l'Andorra Convention Bureau, amb l'objectiu de mantenir diferents contactes amb altres professionals del sector mèdic i de turisme MICE, respectivament, a més de l'Andorra Park Hotel, Hotansa, Daguisa, Caldea, Grandvalira i l'Associació d'Agències de Viatges.

Andorra és present a Fitur amb un stand de 220 metres quadrats de superfície. Enguany, i com a novetat, es tracta d'un stand 'paper-free' més sostenible i digitalitzat, ja que tot el material promocional es pot descarregar a través d'uns codis QR situats en tòtems.