Andorra no nota la pandèmia en la compra d’habitatge per part d’inversors estrangers

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presentat aquest dijous la comparativa del primer semestre del 2019, 2020 i 2021 en inversió estrangera, i de les dades exposades destaca que l’any passat, malgrat l’aturada de l’activitat provocada per la pandèmia, el nombre d’autoritzacions referides a inversió en immobles gairebé es va assimilar a l’exercici anterior, que va ser un dels millors anys en aquesta matèria. De fet, en aquests primers sis mesos del 2020, s’ha superat la xifra del 2019. Així, en nombres, la inversió estrangera en immobles va ser de 193 al 2019, de 123 al 2020 i de 213 aquest 2021. En els mateixos períodes i en allò referit al volum d’inversió, 45 milions d’euros fa dos anys, 30 milions l’any passat i 81 milions enguany. Finalment, el volum mitjà d’inversió, de 235.000 euros al 2019, 244.000 euros al 2020 i 380.000 euros al 2021 apunta a l’adquisició d’habitatge, de primera o segona residència.

Des del ministeri treballen amb la hipòtesis que durant la pandèmia hi va haver una part de la ciutadania que “es va replantejar” quina havia de ser la seva primera o segona residència, i que “molta gent es va adonar que l’entorn d’Andorra era un bon lloc per invertir”. Tal com ha exposat Gallardo: “És difícil de donar una explicació definitiva però hem elaborat unes hipòtesis per mirar d’entendre aquest comportament que s’ha de tenir en compte, el fet que en un moment de crisi internacional i de restriccions a la mobilitat, les inversions en immobles tinguessin uns valors no massa allunyats del 2019, que va ser un dels millors anys en aquest tipus d’inversions. La nostra hipòtesis és que la Covid ha fet que moltes persones es replantegin el seu centre de vida, on volen tenir la seva primera o segona residència, i segurament, el confinament ha fet que moltes persones s’hagin replantejat en quin entorn viuen. Creiem que part de l’explicació ve donada per aquest fet, perquè l’estiu passat, ja vam veure que el país va rebre un nombre important de visitants, de gent que valorava el paisatge i l’entorn d’Andorra. I això hi hem d’afegir que tenim un marc fiscal competitiu homologat, una qualitat de vida amb un sistema sanitari dels millors valorats i altres atributs que pesen molt a l’hora d’invertir”.

Pel què fa a les inversions estrangeres directes autoritzades en funció del país d’origen, per la nacionalitat de l’inversor, al 2019, el 44% provenia d’Espanya, el 23% de França, el 9% d’Andorra -de societats que tenen més del 50% de capital estranger- i el 3% de la Xina, principalment. Tant els percentatges com els països d’origen no varien gaire, ni l’any passat i enguany. Únicament hi ha un canvi en el quart país d’origen dels inversors, que passa de la Xina a la Gran Bretanya. Tampoc canvien, ni els territoris d’origen dels inversors ni el percentatge, en allò referit a l’adquisició d’immobles.

Una altra dada significativa que ha difós aquest dijous el ministeri refereix a la xifra total d’inversió en milions d’euros que ha rebut el país: si al 2019 va ser de gairebé 300, l’any passat es va patir una davallada “significativa”, fins els 200 milions i aquest 2021 s’ha recuperat per sobre dels 500. “Podríem dir que part de la inversió que no es va realitzar el 2020 no és perduda sinó que es trasllada al 2021”, ha valorat Gallardo.

Des del ministeri calculen que amb tota la inversió que s’ha formalitzat des del 2012 i fins aquest 2021 s’han generat al voltant de 1.600 llocs de treball.