Andorra Telecom obre la cinquena convocatòria de l’SMS Social per a ONG i entitats de caràcter social

Andorra la VellaAndorra Telecom ha obert la cinquena convocatòria de l'SMS Social per finançar projectes solidaris. Les Organitzacions no Governamentals (ONG) i les entitats socials, tenen a partir d'aquest dimecres i fins al divendres 8 de juliol, l'oportunitat d'omplir el formulari que es pot descarregar des de l'enllaç: https://www.andorratelecom.com/ca/accio-publica/accio-social/sms-social-landing/

La companyia ofereix a les Organitzacions no Governamentals (ONG) i a les entitats socials, un número de tres dígits comprès entre el 601 i el 609 on tothom qui vulgui podrà enviar un SMS per ajudar a recaptar fons per tirar endavant els projectes presentats per cada associació. La recaptació obtinguda amb els SMS Socials tramesos a aquests números serà transferida íntegrament al beneficiari per destinar-ho a un projecte de caràcter solidari sense cap despesa associada. Les entitats que vulguin optar a rebre un dels números de l'SMS Social han d'estar degudament registrades al registre d'associacions de Govern i focalitzar la seva activitat en els col·lectius en risc d'exclusió social, en la defensa dels drets fonamentals de les persones i els animals i en accions destinades a crear una societat millor, més justa i solidària.

Andorra Telecom estudiarà, avaluarà i adjudicarà els números entre les sol·licituds rebudes d'acord amb els criteris següents: rellevància, impacte, viabilitat, eficàcia, eficiència del projecte presentat i impacte nacional.